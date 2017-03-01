﻿حزب «الاستقلال» المغربي يبحث دعوى اثنين من قيادييه ضد قرار لجنة التحكيم والتأديب في تجميد نشاطهما

الرباط ـ «القدس العربي»: يعقد حزب الاستقلال المغربي يوم السبت دورة استثنائية لمجلسه الوطني تخصص لدراسة الملتمسين اللذين تقدم بهما القياديان بالحزب ياسمينة بادو وكريم غلاب، واللذان يرميان إلى مراجعة مقررات لجنة التحكيم والتأديب، وذلك بعد ساعات من اعلان المحكمة الابتدائية في الرباط حكماً بالدعوى التي رفعاها ضد قرار تجميد نشاطهما. ويأتي قرار اللجنة التنفيذية لأعرق الاحزاب المغربية، استجابة لطلب ياسمينة بادو وكريم غلاب، بعدما قررت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب لحزب «الاستقلال» بإجماع أعضائها مؤاخذة كلاً من أحمد توفيق احجيرة، وياسمينة بادو، وكريم غلاب، أعضاء في اللجنة التنفيذية للحزب، بمعاقبتهم تأديبياً بالحكم عليهم بالتوقيف عن ممارسة مهامهم وأنشطتهم الحزبية محلياً ووطنياً لمدة ثمانية عشر شهراً مع كل ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني، وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار».

وكان كل من توفيق حجيرة وياسمينة بادو وكريم غلاب أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب وحملوا خلال السنوات الماضية حقائب وزارية باسمه، قد اعربوا عن رفضهم وادانتهم لتصريحات ادلى بها حميد شباط حول موريتانيا، مما صعد من التوتر بين الرباط نواكشوط وتدخل الملك محمد السادس باتصال هاتفي مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وارسل رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران موفداً له لنواكشوط، لتطويق الازمة. وقررت المحكمة الابتدائية بالرباط صباح امس الأربعاء، النطق بالحكم في الدعوى الاستعجالية التي رفعتها كل من ياسمينة بادو وكريم غلاب ضد حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال الجمعة المقبل على خلفية توقيفهما لمدة 18 شهراً من طرف لجنة التأديب والتحكيم التابعة للحزب.

واعتبر دفاع شباط، المحامي خالد الطرابلسي، في مرافعته أن المحكمة غير مختصة بالنظر في شأن حزبي داخلي، مبرزاً أن النظام الداخلي للحزب يوضح المساطر التي على من يعتبرون أنفسهم متضررين سلكها، مستغرباً حديث دفاع بادو وغلاب عن قضايا تعتبر داخلية بالنسبة للحزب.

وحذر الطرابلسي من ما وصفه تدخل القضاء في الشأن الحزبي، داعياً رئيس الجلسة إلى الإبقاء على القضاء مؤسسة مستقلة بعيداً عن التجاذبات الحزبية.