﻿الإدارة الذاتية تصدر قراراً بإيقاف توزيع الخبز في ريف الحسكة

الحسكة ـ «القدس العربي»: أصدرت الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي خلال الأيام الماضية قراراً يقضي بإيقاف توزيع مادة الخبز على سكان قرى ريف الحسكة الجنوبي، بحجة نقص مادة الطحين في المحافظة، الأمر الذي تسبب في تفاقم معاناة آلاف العوائل في المنطقة التي أجبرت إلى اللجوء للقرى والبلدات المجاورة بغية الحصول على مادة الخبز.

وقال الناشط الإعلامي باسل الحسين لـ «القدس العربي»: إن إدارة الأفران التابعة للإدارة الذاتية الكردية في مدينة الحسكة أبلغت الكومنتات الأسبوع الماضي بقرار يقضي بإيقاف توزيع مادة الخبز في قرى ريف الحسكة الجنوبي، وذلك بحجة نقص مادة الطحين وعدم توفر الكهرباء بسبب الانقطاع المستمر.

وأضاف أن انقطاع مادة الخبز بشكل شبه كامل عن قرى ريف الحسكة الجنوبي أدى إلى ازدياد معاناة الأهالي الذين أجبروا على الذهاب إلى مدينة الحسكة التي تشهد أيضاً صعوبة كبيرة في الحصول على مادة الخبز بسبب عدم توفر الطحين، بينما لجأت بعض العائلات التي تملك القليل من الطحين إلى الطرق البدائية في صناعة بما يعرف بـ (خبز التنور).

وأشار الحسين إلى أن الإدارة الذاتية قامت كذلك بتخفيض الطحين في الأفران التي تتبع لها في مدينة الحسكة، حيث كانت توزع سابقاً كمية 25 كيساً على كل فرن، إلا أنها باتت في الفترة الحالية توزع 20 كيساً فقط.

وعبر أحد سكان ريف الحسكة الجنوبي ويدعى أبو عبد الله عن معاناة أهالي قرى ريف الحسكة، قائلاً «أياما عديدة نبقى دون خبز، نتناول فيها البرغل والرز، وبعض الخضروات التي نزرعها بجانب المنزل لنطعم أطفالنا».

وأضاف لـ «القدس العربي» أنه ذهب إلى مدينة الحسكة من أجل الحصول على ربطة خبز يسد بها رمق أطفاله بعد قرار الإدارة الذاتية بإيقاف توزيع الخبز إلا أنه انتظر دوره أمام الفرن لساعات دون جدوى، كما قال.

وأوضح أبو عبد الله إلى أنه يحتاج وأسرته المؤلفة من 9 أفراد إلى ثلاث ربطات خبز يومياً، ولا يستطيع الحصول عليها الآن إلا عن طريق بعض السماسرة الذين يتعاونون مع أصحاب الأفران في مدينة الحسكة وبسعر مرتفع يصل إلى نحو 600 ليرة سورية.

يشار إلى أن محافظة الحسكة كانت تسهم وحدها بنحو 65% من إنتاج القمح في سوريا قبل العام 2011، إلا أن تراجع إنتاجها من المحاصيل الزراعية، أدى إلى مخاوف بأن تواجه المحافظة بوجه خاص وسوريا بوجه عام مخاطر فقدان رغيف الخبز.