﻿الاهتمام المغربي ما زال متواصلا حول حيثيات موقف كل دولة من عضوية الإتحاد الأفريقي لتحديد علاقاته المستقبلية معها

الرباط – «القدس العربي» : رغم مرور شهر كامل على قبول الاتحاد الافريقي عضوية المغرب، فإن الاهتمام المغربي لا زال متواصلاً حول الدول التي وافقت والدول التي رفضت وحيثيات موقف كل دولة، لما في قراءة مواقف كل دولة من أهمية في علاقاتها المستقبلية مع المغرب الذي أعاد بقوة، حضوره للعمل المؤسساتي الافريقي، بعد غياب دام أكثر من 32 سنة.

واذا كانت العودة للمؤسسة الافريقية جاءت بعد تحرك دبلوماسي ملكي مغربي في القارة الافريقية، ورسمياً بعد ستة اشهر من رسالة وجهها العاهل المغربي الملك محمد السادس لرئاسة الاتحاد، ثم تقديم الطلب رسمياً، والمصادقة رسمياً على الميثاق الأساسي للاتحاد الافريقي، فإن العودة لم تكن سهلة، ان كان على مستقبل الموقف المغربي في الاتحاد الى جانب الجمهورية الصحراوية التي تعلنها جبهة البوليساريو من جانب واحد، وايضاً مستقبل خارطته الجغرافية والاستحقاق التي تفرضه هذه الخارطة داخلياً وخارجياً.

هذه الأسئلة طرحت في المغرب، لان اسباب الانسحاب قبل 32 سنة لا زالت قائمة، إلا ان (خصوم) المغرب رغم اعتبارهم وجود المغرب بالاتحاد، انتصاراً لهم، وقراءتهم له انه اعتراف واقعي بالجمهورية الصحراوية، فانهم كانوا يريدون ان تتم العودة بنوع من (الهزيمة) الرسمية للمغرب تحمل في طياتها (اذلالاً) إن كان من خلال وضع شروط للعودة او محاولة المفوضة الافريقية تأخير ارسال الطلب المغربي الى الدول الاعضاء حتى لا تتمكن من ارسال ردودها في الوقت المناسب وايضاً وضع عضوية المغرب كبند ثالث في جدول الاعمال.

المغرب نجح في تجاوز عراقيل المفوضة الافريقية وتفادي التصويت على طلبه في الجلسة الثانية لقمة اديس ابابا الافريقية يوم 29 كانون الثاني/ يناير الماضي ونجاحه في الاعلان عن قبول عضويته، في ختام تلك الجلسة ليتسنى للعاهل المغربي الملك محمد السادس الذي كان موجوداً في العاصمة الاثيوبية قبل القمة بأيام.

صحيفة «اليوم24» المغربية نشرت امس الاربعاء وثيقة تكشف لأول مرة المواقف الرسمية الكاملة لأعضاء منظمة الاتحاد الافريقي، من طلب المغرب الانضمام إلى المنظمة القارية والتي توضح أن 37 دولة إفريقية (من اصل 54 دولة) بعثت بجواب يقول «نعم» لطلب المغرب، وهو الرقم الذي يتجاوز بكثير الأغلبية الضرورية المتمثلة في 28 صوتاً. وقالت ان هذه الاغلبية «مريحة تفسّر كيف عمد خصوم المغرب إلى محاولة تأزيم الموقف ليلة 30 كانون الثاني/يناير الماضي، والحيلولة دون اللجوء إلى التصويت».

وردت 8 دول إفريقية من خصوم المغرب التي ردّت على الطلب المغربي بعبارة «رد مشروط»، وهي العبارة الدبلوماسية التي تستعمل للتعبير عن الرفض وعلى رأس الدول الجزائر التي اشترطت التزاماً مغربياً صريحاً بتحقيق أهداف ومبادئ الاتحاد الإفريقي «بحسن نية»، مع الانضمام الصريح للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وقراراته، بما فيها تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء. فيما أرفقت جبهة البوليساريو رسالة ردها على الطلب المغربي، شرط الاعتراف بالحدود «المعترف بها دولياً للمملكة المغربية، وليس تلك المنصوص عليها في الفصل 42 من الدستور، والذي يقول بـ»الحدود الحقة» مشددة على أن المغرب لا يمكن أن يقبل إلا بعد حلّ نزاع الصحراء.

وقالت دولة جنوب إفريقيا التي تولى رئيسها جاكوب زوما قيادة المعسكر المعادي للمغرب في جلسة مناقشة طلب انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي، في وثيقة ردها الموجهة إلى المفوضية الإفريقية، إن انضمام المغرب من شأنه أن يعزز الوحدة الإفريقية، «لكنه يطرح أيضا أسئلة أساسية ترتبط بالقيم الجوهرية للاتحاد الإفريقي» أسئلة تتعلق بمدى تأثير حصول المغرب على العضوية على اعترافه بـ»الجمهورية الصحراوية».

وشدّدت جنوب إفريقيا على ضرورة اعتراف المغرب بالحدود الموروثة عن الاستعمار والسيادة المتساوية لكل أعضاء الاتحاد الإفريقي. فيما برّرت جل الدول الأخرى التي رفضت الطلب المغربي، موقفها بضرورة مصادقة المغرب على القانون التأسيسي بدون تحفظات. وهو الأمر الذي تحقق بالفعل. وامتنعت ست دول إفريقية عن تقديم أي ردّ على الطلب المغربي، وهي كل من نيجيريا وغانا وأنغولا وإرتريا وغينيا بيساو والمالاوي.

وظهرت في الردود الرسمية التي وردت على مفوضية الاتحاد الإفريقي، فئة رابعة من الدول الإفريقية تتمثل في موقف «نعم لكن بشرط»، وهو الأمر الذي ينطبق على كل من كينيا وبوتسوانا، التي قالت إنها توافق على طلب المغرب شرط عدم تقديمه أي تحفظ حول الاعتراف بالجمهورية الصحراوية، فيما تحدث جواب كينيا عن ضرورة اعتراف المغرب واحترامه للحدود الدولية لأعضاء الاتحاد الإفريقي وفضلت دولة موريشيوس، وهي عبارة عن جزء صغيرة في المحيط الهندي قبالة السواحل الإفريقي الرد عبر تساؤل، تقول فيه هل يحترم انضمام المغرب مقتضيات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي؟

وارفقت الدول التي قدّمت رسائل جوابية تقبل الطلب المغربي بالانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، رسائلها ببعض الملاحظات. دولة بنين مثلاً قالت إنها تقبل انضمام المغرب بناء على قبوله بالقيم المؤسسة للاتحاد الإفريقي وانخراطه في حماية الأمن والسلم الإقليميين والمشاركة الفاعلة في جهود تنمية إفريقيا.

وقالت رسالة كوتديفوار إن انضمام المغرب سيعزز وحدة القارة وتطلع شعوبها إلى التنمية. وعلّلت مصر موقفها الموافق على طلب المغرب بكون المملكة من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية، في المقابل امتنعت كل من ليبيا وموريتانيا وتونس عن الإدلاء بأي ملاحظة، مكتفيةً بإبداء الموافقة.

وتقول الصحيفة ان أهم اختراقات المغرب تجسّدت في بعض الدول الأنغلوفونية والواقعة في مجالات خارج منطقة النفوذ التقليدية للمغرب. إثيوبيا مثلاً، قالت إنها تقبل الطلب المغربي بالانضمام إلى الاتحاد الإفريقي وترحّب به، لاعتزامه الانضمام إلى اتفاقية القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي دون شروط مسبقة. فيما اعتبرت ليبيريا أن انضمام المغرب يمكنه أن يعالج بعض الاختلالات المسجلة في المبادلات التجارية البينية داخل إفريقيا، وقد يفسح المجال أمام حلّ إفريقي للنزاع الدائر حول الصحراء. وقالت دولة تنزانيا التي كانت واحدة من محطات الجولة الملك الأخيرة إلى شرق القارة الإفريقية، إنها تقبل الطلب المغربي لكون انضمام المملكة «بشارة خير» بخصوص وحدة القارة الإفريقية التي يتطلع إليها الاتحاد الإفريقي.

وبدت موافقة بعض الدول على الطلب المغربي صعبة من خلال طبيعة الملاحظات التي قدّمتها، وهي على وجه الخصوص كل من مالي وتشاد، المجاورتين للجزائر، واللتين بررتا موافقتهما بكون الانضمام المغربي يحترم قواعد وقيم القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. أما دولة غامبيا التي عاشت اضطرابات داخلية تزامناً مع انعقاد القمة الإفريقية، فقالت إن انضمام المغرب سيسمح للقارة الإفريقية بالاستفادة من تنوعها.