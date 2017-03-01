﻿جوهر بن مبارك: اتحاد الشغل سيسحب دعمه للحكومة و«النهضة» غاضبة من التعديل الوزاري الأخير

تونس – «القدس العربي»: قال الخبير الدستوري والمحلل السياسي التونسي جوهر بن مبارك (رئيس شبكة دستورنا) إن اتحاد الشغل بدأ عملياً بسحب اعترافه بـ«وثيقة قرطاج» التي تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية على أساسها، كما تحدثت عن «تصدّع» الائتلاف الحاكم في البلاد، ودعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد للتوجه إلى البرلمان لنيل ثقته فيما يتعلق بالوزراء الجدد، مشيرة إلى أن حركة النهضة عبّرت عن امتعاضها من التعديل الوزاري الجديد وقد لا تدعم مستقبلاً أي تعديلات جديدة يتم إجراؤها دون الرجوع إلى الائتلاف الحاكم.

واعتبر في حوار خاص مع «القدس العربي» أن التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتضمّن «مخالفة للدستور وخاصة لعُرف دستوري بدأ يترسّخ في الحياة السياسية التونسية منذ المجلس التأسيسي، فالحكومة تحتاج لتزكية من البرلمان، والتزكية في النظام الداخلي تأتي أولاً على الوزراء (فرداً فرداً) ثم على الحكومة بشكل جماعي، والتأويل القانوني يعني أن تغير وزير أو مجموعة من الوزراء نطبّق عليه مبدأ توازي الصيغ والأشكال، فإذا كانت تزكية الحكومة تحتاج إلى منح الثقة لجميع الوزراء فإن أي وزير جديد يحتاج أيضاً لثقة البرلمان، والعُرف الدستوري منذ خمس سنوات ينصّ على أن كل الوزراء الذين يتم تعينهم عبر تعديلات حكومية يمرّون عبر بوابة التزكية البرلمانية، وهذه الأعراف والتقاليد الدستورية لها طبيعة إلزامية».

ولتجاوز الإشكال «الدستوري» الجديد، بن مبارك رئيس الحكومة إلى التوجه للبرلمان، وأضاف «عليه أن يلتجئ إلى البرلمان كي يحصل الوزراء الجدل على ثقته، وأعتقد أن هذا ما سيحصل إذ لا يمكن أن تكون هناك حكومة فيها بعض الوزراء الحاصلين على ثقة البرلمان وبعضهم لا يتمتع بها، وبالتالي لا يمكن للوزراء الجدد مباشرة مهامهم بدون تزكية من البرلمان».

وكان التعديل الوزاري الجديد الذي أجراه الشاهد شمل أربع حقائب فقط، لكنه أثار جدلاً كبيراً في البلاد، وخاصة لدى اتحاد الشغل الذي اتهم الشاهد بالانقلاب على «وثيقة قرطاج»، فيما أبدت بعض الأطراف الموقعة على الوثيقة امتعاضها من عدم استشارتها في التعيين الجديد، في ظل تحفظ بعض أحزاب الائتلاف الحاكم.

وقال بن مبارك «أعتقد أننا نشهد حلقة جديدة من حلقات تصدع الائتلاف الحاكم أمام ضغط الأزمة، وخاصة أن هذا الائتلاف الذي نشأ بطريقة «قيصرية» وغير طبيعية في إطار حكومة وحدة وطنية غير حقيقية، بدأ يتصدع منذ البداية مع تهديد حزب آفاق تونس بمغادرة الحكومة ثم جاءت مرحلة إقصاء الاتحاد الوطني الحر الذي كان جزءاً من الائتلاف الحاكم وأحد الأطراف الممضية على وثيقة قرطاج، حيث انسحب من الائتلاف المحاكم والتحق بـ»جبهة الإنقاذ» المعارضة للحكومة، ثم الأزمة التي بدأت منذ أشهر مع اتحاد الشغل إحدى المنظمتين الأساسيتين الداعمتين في البداية لفكرة الوحدة الوطنية، ثم إن العلاقات بين الحزبين الكبيرين المشكّلين لهذا الائتلاف (النداء والنهضة) تمرّ بمرحلة صعبة وإن كانت علاقة الرئيس الباجي قائد السبسي والشيخ راشد الغنّوشي تتحسن يومًا بعد آخر وفق ما يؤكد الرجلان، وعموماً يوسف الشاهد مرتبط سياسياً بإرادة رئيس الجمهورية، فهو لا يستطيع عزل أو تعيين وزير دون أن يكون ذلك بطلب أو موافقة رئيس الجمهورية».

وأضاف «أعتقد أن هناك رسالة مشفرّة في تصريحات حركة النهضة الأخيرة، حيث أشارت إلى أنها ستدعم «هذه المرة» التعديل الوزاري الجديد، يعني أنها لن تخذل الائتلاف الحاكم هذه المرة وستوافق على قرارات الشاهد ولكن يجب ألا تمر الأمور مستقبلاً بهذه الطريقة، ويعني ذلك وجود نوع من الامتعاض من الأسلوب الذي انتهجه يوسف الشاهد في اتخاذ مثل هذا القرار دون العودة إلى الماضين على وثيقة قرطاج، وأعتقد أن هناك محاولة من الأحزاب الكبرى (النداء والنهضة) لامتصاص الأزمة التي يمكن أن تتفاقم بين اتحاد الشغل والحكومة والتعبير نوعاً ما عن الامتعاض من الأسلوب الذي اتخذه الشاهد».

وحول إمكانية لجوء اتحاد الشغل إلى التخلي عن دعم حكومة الشاهد، قال بن مبارك «العلاقة مع اتحاد الشغل أخذت منعرجاً صعباً، فيما يتعلق – أولًا- بقطاع التعليم فمسألة عدم إقالة ناجي جلول تسببت بنوع من الغضب داخل المكتب التنفيذي للاتحاد، وأيضاً تعيين شخصية محسوبة على منظمة الأعراف (خليل الغرياني) لم يرضِ اتحاد الشغل وخاصة أنه عوّض الشخصية المحسوبة على اتحاد الشغل (عبيد البريكي)، لكن المسألة أعمق من ذلك، فهي تعود في الأصل إلى «الخطيئة الأولى» والمتمثلة بوثيقة قرطاج فاتحاد الشغل دخل في مغامرة على أساس وثيقة مبهمة تحتوي فقط على مجموعة من الشعارات لا تشكل أرضية لسياسة حكومة وبالتالي كل الخلافات تُركت لتدار يوماً بيوم، وهذه الخلافات تعود الآن لتطفو على السطح واحدة تلو الأخرى، انطلاقاً من مسألة قانون المالية سنة 2017 ومسألة تجميد الأجور وسياسة لي الذراع التي دخلت فيها الحكومة مع الاتحاد وخسرتها، وهذا كان أول الغيث ثم انهمرت كل الأزمات الخاصة بالملف الاقتصادي والاجتماعي والتي لم يتم فيها اتفاق مُسبق يشكل أرضية لبناء حكومة ائتلافية وكان من المفروض حسم هذه الخلافات قبل إمضاء الوثيقة».

وأضاف «أعتقد أن الاتحاد – عملّاً- يغادر تدريجياً حكومة الوحدة (يسحب دعمه للحكومة) أو المجموعة الملتفة حول وثيقة قرطاج، ومن أهم الأدلة على ذلك أن يوسف الشاهد أقدم على تعديل وزاري دون استشارة الاتحاد وهي سابقة في هذا المجال، فحسب الأعراف الحكومية، كان يتم إطلاع الاتحاد على التغييرات المزمع إنجازها في الحكومات السابقة (حتى وإن لم يكن مشاركاً فيها)، ولكن يوسف الشاهد تحرك هذه المرة بشكل منفرد وهذا يعني أن العلاقة أصلاً متوترة بين الطرفين.

وكان الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبّوبي التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد عقب التعديل الوزاري الجديد، حيث أكد الطوبي أن «صوت الحكمة والعقل هو الذي يتغلب في الاخير وتونس لا تتحمل اي توترات»، إلا أن الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري كتب على صفحته على موقع «فيسبوك»: «صوت الحكمة والتعقّل الذي تحدث عنه الاخ الأمين العام، يعني مراجعة التعيين والتوسع في التغيير، هذا هو (القصد) لا غير».