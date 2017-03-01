﻿إسرائيل تحول بيت لحم لمستودع بشري على 13٪ فقط من مساحتها

رام الله – «القدس العربي»: خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في مدينة بيت لحم، أول أمس الثلاثاء، اطلعت الحكومة الفلسطينية على تقرير حول الاستيطان في محافظة بيت لحم. وهو تقرير كشف عن معاناة المدينة وسكانها بسبب الاحتلال الإسرائيلي كونها مدينة للسياحة الدينية على وجه الخصوص وأهلها يعتاشون من الصناعات السياحية.

وقال جاد اسحق مدير معهد أريج للأبحاث التطبيقية لـ«القدس العربي» إن الاستيطان في بيت لحم بدأ مباشرة بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 بمستوطنة كفار عتصيون لتتبعها بموجة من المستوطنات يصل عددها إلى 21 مستوطنة مقامة على 17314 دونماً تضم 105 آلاف من المستوطنين، إضافة إلى 21 موقعاً استيطانياً بين الأعوام 1996 – 2005 لتتحول إلى بؤر استيطانية تمهيداً لتشريعها.

واقتطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 18500 دونم من أراضي محافظة بيت لحم وضمتها إلى ما تسمى بلدية القدس وارتفع هذا الرقم إلى 25000 دونم مع بناء جدار الفصل والتوسع العنصري، الأمر الذي حول المحافظة إلى مستودع بشري على مساحة 13% من مجمل مساحة المحافظة في المناطق التي يطلق عليها «أ» و «ب» حسب تصنيفات اتفاق أوسلو.

وتعرضت محافظة بيت لحم لهجمة استيطانية شرسة أدت إلى الإخلال بواقعها الجيو سياسي من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية للأغراض العسكرية والأمنية الإسرائيلية المختلفة، تمثلت ببناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية والقواعد العسكرية لحماية هذه التجمعات الاستيطانية.

كما شملت النشاطات الاستيطانية أيضا شق الطرق الالتفافية التي عملت على تقطيع أوصال المحافظة في سبيل إيجاد تواصل جغرافي بين المستوطنات في شمال المحافظة من ناحية القد» وتلك الواقعة في جنوبها من ناحية محافظة الخليل ، وكذلك بالمدن الإسرائيلية في الداخل، إضافة إلى تسهيل حركة مرور المستوطنين من وإلى هذه المستوطنات.

واعتبر اسحق ان جدار العزل العنصري الإسرائيلي هو بمثابة الفصل الأخير من أنشطة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال العقود الأربعة الماضية. وحال الانتهاء من بنائه فإنه سيعمل على الحد من إمكانية التطور العمراني في المحافظة، بالإضافة إلى تقطيع أوصالها، اذ أصبح العديد من التجمعات العمرانية الفلسطينية في المحافظة داخل معازل غير مرتبطة بعضها ببعض. كما تم خنق المدن الرئيسية الخمس في المحافظة بيت لحم، وبيت ساحور، وبيت جالا، والدوحة والخضر، الأمر الذي يهدد استدامتها اقتصاديا وعمرانيا واجتماعيا وحيويا.

وسوف يعزل الجدار 26.7% من أراضي محافظة بيت لحم في منطقة العزل الغربية «بين مسار الجدار وخط الهدنة لعام 1949 المعروف بالخط الأخضر» بالإضافة إلى عزل 44.3 % من منطقة العزل الشرقية في المحافظة التي سبق أن أعلنتها إسرائيل عقب عام 1967 كمنطقة عسكرية مغلقة. وفي المجمل سوف يعزل جدار العزل حال الانتهاء من بنائه في المحافظة ما نسبته 71% من المساحة الكلية للمحافظة.

ويحرم جدار الفصل العنصري ونقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية المزارعين الفلسطينيين من الوصول والعمل في حقولهم وتسويق منتجاتهم، حيث أن معظم سكان المناطق الريفية، خاصة المعتمدين على الزراعة التقليدية يعانون من البؤس والبطالة وقلة الغذاء والفقر.

ويبلغ طول جدار العزل العنصري في محافظة بيت لحم 80.4 كيلومترا بين جدار مبني وجدار مخطط له وجدار جار بناؤه. وحال الانتهاء من بنائه، فإنه سيعزل ما مساحته نحو 176 كيلومترا مربعا من أراضي المحافظة، تشمل 108.6 كيلومترا مربعا من الأراضي الزراعية و49.1 كيلو متر مربع من المناطق المفتوحة والغابات.

وأكد اسحق ان النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية الأحادية الجانب في محافظة بيت لحم تعتبر ناقضة للتعهدات الإسرائيلية تجاه الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية إضافة إلى كونها أعمالا عدائية ضد الشعب الفلسطيني. كما أن بناء جدار العزل العنصري على أراضي محافظة بيت لحم يهدد التنمية والاستدامة في المحافظة ويشكل تهديدا على السكان فيها كما هو الحال في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي لا يقتصر فقط على حرمان الفلسطينيين من الأراضي الزراعية والمراعي الخضراء، بل أيضا يضع حواجز مادية في وجه نموها الطبيعي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القيود الجيو- سياسية الحالية من ناحية الارتفاع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية وتقلص الدخل وارتفاع معدلات البطالة، قد عرضت الاقتصاد المنزلي إلى الخطر وأدت إلى تراكم الديون الثقيلة على الأسر خاصة الفقيرة منها وعلى تغييرات في عادات الأكل.

أكدتا أنه يوفر سلطة اعتقال واسعة للاحتلال يستخدمها متى يشاء