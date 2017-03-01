﻿حرب شوارع غرب الموصل وواشنطن تستبعد إرسال مزيد من قواتها

بغداد ـ «القدس العربي» ووكالات: تواجه القوات الأمنية في المحور الجنوبي من معركة الجانب الغربي لمدينة الموصل مقاومة عنيفة من مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) رغم خسارة الأخير المطار ومعسكر الغزلاني وحي المأمون، حيث يشهد حي الجوسق وأطراف حي الطيران، حرب شوارع بين الطرفين، منذ يومين.

وحسب مصدر، رفض الكشف عن اسمه، فإن «التقدم على الأرض خلال أسبوع من المعارك هو أكثر سرعة من التقدم في الجانب الشرقي خلال الفترة الزمنية نفسها». وأضاف: «مقاومة مقاتلي تنظيم الدولة أشد شراسة، وأكثر عنفاً من مقاومتهم في الجانب الشرقي الذي شاركتُ في معاركه أيضاً منذ البداية»، على حد قوله.

وأوضح أن الأيام الأولى «كانت أياما صعبة جداً على لواء الرد السريع والشرطة الاتحادية التي قدمت الكثير من الضحايا مع تحقيق إنجازات ميدانية قليلة خلال أيام القتال التي أعقبت السيطرة على المطار».

وبين أن الشرطة الاتحادية «عززت مواقعها في المحور الجنوبي الغربي بعد وصول قوة إسناد بحجم فوج قتالي من الفرقة الذهبية، وأصبحت في وضع قتالي مريح إلى حد ما بالرغم من استمرار مسلحي التنظيم بقصف مواقعنا بالهاونات والمدفعية ومهاجمة قواتنا بالسيارات المفخخة».

وأشار المصدر إلى «تقدم القوات الأمنية والتوغل في حي الجوسق على الضفة اليمنى لنهر دجلة مقابل حي يارمجة في الجانب الشرقي لتحريره وتأمينه من أجل نصب جسر عائم لعبور الجنود والآليات إلى الجانب الغربي».

وتابع: أن «تنظيم الدولة شن هجوما معاكسا، أول أمس، على حي الجوسق، وكذلك قام بقصف حي الطيران بالمدفعية والهاونات قبل أن يشن هجوما عليه. وعليه، اضطرت قوات الرد السريع إلى إعادة تموضعها خارج هذا الحي قبل أن تعود ثانية للتوغل داخل الجوسق والطيران».

وكشف عن أن «القوات الأمريكية الخاصة التي كانت تتواجد في هذا المحور القتالي انسحبت إلى قاعدتها في منطقة حمام العليل، 30 كيلومتراً، جنوب الموصل، بعد هجمات بطائرات مسيرة تابعة للتنظيم وسقوط عشرات القذائف».

كذلك، استطاعت «الفرقة الذهبية الوصول إلى رأس الجسر الرابع والتمركز في كتلة من المباني في المنطقة على أمل أن تتخذ موطئ قدم لحماية الجهد الهندسي الذي يروم إعادة تأهيل الجسر الرابع تحت غطاء جوي على عمق كيلومترين داخل الأحياء التي لا يزال تنظيم الدولة يسيطر عليها».

وتشهد أطراف حيي الجوسق والطيران حرب شوارع منذ يومين بعد سيطرة القوات الأمنية على أجزاء منهما؛ لكن هجمات «الدولة» والسيارات المفخخة والقصف العشوائي على منازل المدنيين الذين لا يزالون فيها، دفع بالقوات الأمنية للانسحاب مؤقتا لتجنيب المدنيين المزيد من الخسائر»، حسب المصدر.

وكانت القوات العراقية، أعلنت عن تمكنها، من تحرير حي المأمون جنوب غربي الموصل. وقال قائد حملة «قادمون يا نينوى» العسكرية الفريق الركن عبد الأمير يار الله، عبر بيان، إن «قوات مكافحة الإرهاب (التابعة لوزارة الدفاع) نجحت في تحرير منطقة شقق المأمون، وتقف على التماس مع حي المنصور».

وقال الفريق الركن عبد الغني الأسدي، قائد قوات مكافحة الإرهاب في معركة الموصل، انه «بالنسبة لمنطقة (المأمون) مجمع شقق، تعتبر مهمة جدا للسيطرة على طريق بغداد والأحياء المحيطة بها».

وأضاف أن «المقاومة عنيفة وشرسة لأنهم يدافعون عن هذا الخط، وهو في تقديرنا الخط الرئيسي بالنسبة لهم».

وإلى الغرب من الموصل، شّن مسلحو «الدولة» هجوما واسعاً على قوات الحشد الشعبي التي تجري تحصينات في محيط المناطق التي حررتها خلال الأيام الماضية تحسبا لهجمات.

وقال الملازم أول نايف الزبيدي، الضابط في الجيش العراقي، إن «عناصر من داعش، هاجموا مواقع تتواجد فيها قوات من الحشد الشعبي، قرب منطقة سادة وبعويزة، غرب الموصل، استخدموا فيه أسلحة متوسطة وقذائف صاروخية».

وأوضح أن «طائرات هجومية تابعة لطيران الجيش العراقي، هاجمت عناصر الدولة، وتمكنت من إجبارهم على الانسحاب بعد معارك استمرت نحو ساعتين»، دون أن يكشف ما إذا كانت هذه الاشتباكات قد أسفرت عن سقوط قتلى أو جرحى أم لا.

كذلك، قتل 22 عنصراً 6 من القوات العراقية و16 من تنظيم «الدولة» خلال محاولة الأخير فتح ثغرة في الجانب الشرقي من المدينة.

وقال المقدم تحسين العطواني، الضابط في الفرقة 16 بالجيش العراقي، إن «الجيش صد هجوماً لداعش على منطقة الكبة، شرقي الموصل، (المحور الشمالي)، وأسفرت المواجهات عن مقتل 16 من داعش و5 من قوات الجيش، وأحد أفراد الحشد التركماني، الموالي للحكومة».

وأشار إلى أن «الهجوم، انطلق من بعض الجيوب شمال شرقي المدينة، والتي لا تزال تحت سيطرة داعش، وهي قرى الشيخ محمد، الجمالية، ومشروع ماء الأيسر، واستخدم فيه سيارات مفخخة وأسلحة مختلفة».

وأوضح أن «الاشتباكات استمرت نحو 5 ساعات»، مشيراً إلى أنه بمثابة «محاولة من جانب التنظيم فتح ثغرة بالجانب الأيسر (شرق)، وتخفيف الضغط عن عناصره في الجانب الأيمن (الغربي) لكن الهجوم باء بالفشل».

إلى ذلك، أفاد مصدر عسكري، أن القوات العراقية المشتركة فرضت سيطرتها على الطريق الاستراتيجي الرابط بين الموصل وتلعفر (شمال).

وقال موسى حسن جولاق، القيادي في قوات الحشد في تلعفر، إن «القوات العراقية المشتركة فرضت سيطرتها على الطريق الاستراتيجي الرابط بين أيمن الموصل (الجانب الغربي) ومدينة تلعفر شبه المحاصرة». وأضاف، «بهذه الخطوة تكون أحياء غربي الموصل التي ما زالت خاضعة لسيطرة داعش محاصر بشكل كامل»

ومنذ 19 فبراير/ شباط الجاري، تشن القوات العراقية عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على الجانب الغربي من الموصل، بعد أن أعلنت، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استعادت الجانب الشرقي للمدينة من «الدولة».

والجانب الغربي من الموصل، أصغر من جانبها الشرقي من حيث المساحة، حيث يبلغ 40٪ من مساحة المدينة، لكن كثافته السكانية أعلى، ويتسم بأزقته وشوارعه الضيقة؛ ما يجبر القوات العراقية على خوض حرب شوارع مع «الدولة»، ربما تحمل أخطارا على حياة المدنيين.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت قلل قائد القوات الأمريكية في العراق من احتمالات أن تنشر الولايات المتحدة أعدادا إضافية كبيرة من قوات التحالف لمحاربة تنظيم «الدولة» على الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خياراته لتسريع وتيرة الحملة.

وقال الجنرال ستيفن تاونسند، متحدثاً عبر مؤتمر بالفيديو من خلال إفادة صحافية في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) «لا أتوقع أن نستقدم أعدادا كبيرة من قوات التحالف لآن ما نقوم به في الحقيقة يحقق نجاحا».

وتابع قوله «لكن في حال جلبنا قوات إضافية فسنرتب ذلك مع شركائنا المحليين هنا في العراق وفي سوريا لضمان تفهمهم لأسباب قيامنا بذلك وللحصول على دعمهم».