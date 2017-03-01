﻿تسابق في تجنيد عناصر محلية بين «البيشمركه» و«الحشد»

بغداد ـ «القدس العربي»: يدور تنافس شديد بين قوات «الحشد الشعبي» والبيشمركه الكردية، على تجنيد المزيد من أبناء المناطق «المتنازع عليها» ضمن صفوفهما، في مسعى لفرض السيطرة على المناطق المتوترة المحيطة بالإقليم وبأدوات محلية. الحشد، أعلن أن آلاف المقاتلين الأكراد يعملون ضمن قواته المنتشرة في محافظة ديالى، شرق العراق. وذكر القيادي، مجيد طه بأن «1800 مقاتل كردي انخرطوا ضمن فصائل الحشد الشعبي في محافظة ديالى بشكل رسمي وتقاضون رواتب، إضافة إلى أكثر من 3000 مقاتل كردي آخرين يعملون مع الحشد دون تخصيص رواتب لهم».

وأشار في تصريح متلفز إلى أن «هناك 1000 مقاتل كردي في حشد منطقة مندلي، بينما انخرط أكثر من 500 مقاتل كردي في حشد منطقة المقدادية «، وكلا المنطقتين تقعان ضمن محافظة ديالى المجاورة لإقليم كردستان.

ويذكر أن مدير أمن قضاء طوزخورماتو جنوب كركوك، فاروق أحمد، سبق أن أعلن عن تأسيس لواء للحشد من الأكراد في القضاء، وبين أن عدداً من المنتسبين، هم أعضاء في الاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال لشبكة «رووداو» الإعلامية: «تم تأسيس لواء للحشد الشعبي في طوزخورماتو، وجميع أعضائه من الأكراد، وبعضهم من كوادر وأنصار الاتحاد الوطني الكردستاني، في قرية يافه»، مشيراً إلى «تأسيس لواء آخر للحشد الشعبي في كركوك».

لكن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يرأسه جلال الطالباني، نفى آنذاك هذه الأنبا، مؤكداً عدم السماح بإنشاء قوات للحشد في المناطق الخاضعة للأكراد.

في المقابل، أعلن مؤخراً أحد شيوخ عشائر الموصل، عن تشكيل أول لواء عسكري من عرب المحافظة تابع للقوات الكردية (البيشمركه)، لحماية مناطق غرب الموصل، باسم لواء (غرب دجلة).

وقال الناطق باسم التشكيل، مزاحم الحويد، أن «2000 مقاتل من أبناء العشائر العربية في مناطق زمار وربيعة والعياضية وقسم من قضاء سنجار، يتلقون حاليا تدريبات في معسكر (خنس) في قضاء شيخان قرب الموصل»، موضحاً أنهم «ضمن وزارة البيشمركه ويتلقون رواتبهم منها».

وأوضح أن «مقاتلي العشائر العربية سيقومون بحماية مناطقهم، إضافة إلى الوقوف مع قوات البيشمركه في خطوط التماس الممتدة من أسكي الموصل إلى حدود سنجار».

وكان النائب عن محافظة نينوى، فارس السنجري، أكد لـ«القدس العربي»، أن «هناك العديد من القوى والشخصيات الساعية لتشكيل قوات في المناطق المتنازع عليها، حيث سبق أن شكل المسيحيون والشبك والإيزيديون والتركمان، مجاميع مسلحة من أبناء المكونات».

وأشار إلى أن «العشائر العربية في المحافظة، لم تؤيد هذا الموضوع»، مشددا على أن «هذه المناطق (غرب دجلة) عربية، ولن يتواجد فيها الأكراد، ولا يمكن أن يفرضوا سيطرتهم عليها، وهي تتمسك بارتباطها بالحكومة المركزية في بغداد».

وسبق أن ذكرت مصادر كردية في حكومة الإقليم، أن حكومة بغداد شكلت حشدا شعبيا من الإيزيديين والعناصر المتعاونة مع حزب العمال التركي، المتواجدين في منطقة سنجار غرب الموصل.

ويعتبر مراقبون لأوضاع المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد في العراق، أن لجوء الطرفين لتجنيد أبناء تلك المناطق، هو أحد أوجه الصراع الكردي – الشيعي للسيطرة على مناطق نفوذ باستخدام أدوات محلية تكون غطاء جيدا لهم، وسط مخاوف من أن تكون هذه القوات، عامل توتر جديدا في تلك المناطق بعد الانتهاء من تواجد تنظيم «الدولة» في الموصل والعراق.