﻿التحقيق الدولي في معارك حلب: الأطراف المتحاربة كافة ارتكبت جرائم حرب

نيويورك (الأمم المتحدة) – «القدس العربي»: أعلنت لجنة التحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان عام 2011 لمتابعة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا وكلفت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في حلب أن مروحيات النظام السوري ألقت قنابل الكلور السام على شرق حلب خلال عام 2016، وأن قوات النظام قصفت عمدًا قافلة إغاثة في المدينة، كما اتهمت كلاً من قوات النظام والمعارضة بارتكاب جرائم حرب في حلب. ويغطي التقرير الفترة الواقعة بين 21 تموز/يوليو و 22 كانون الأول/ديسمبر من عام 2016.

وقال باولو بينيرو، رئيس اللجنة في مؤتمر صحافي عقد في مقر الأمم المتحدة ونقل نقلاً حياً في المقر الدائم إن بعض القوات الموالية للنظام ارتكبت إعدامات في عمليات انتقامية منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وحتى انتهاء إجلاء عشرات آلاف المدنيين والمقاتلين من آخر مناطق المعارضة في شرق حلب في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مضيفاً أن جنوداً للنظام قتلوا في حالات معينة أفراداً من عائلاتهم كانوا مؤيدين للمعارضة.

وجاء في التقرير الذي استعرضته اللجنة أن طائرات سورية وروسية شنت غارات جوية يومية طوال فترة حصار الأحياء الشرقية من حلب بدءا من تموز/يوليو الماضي، مما أدى إلى مقتل المئات وتدمير المستشفيات والمدارس ودور الأيتام، وأن القصف تضمن استخدام «من دون شك الكيميائيات السامة وبينها غاز الكلور»، واستدرك قائلاً إنه «لا وجود لمعلومات تدعم الادعاءات بأن الجيش الروسي استخدم أسلحة كيميائية في سوريا».

وقال المحققون إن طرفي النظام والمعارضة ارتكبا جرائم حرب في حلب، بما في ذلك طائرات النظام التي قصفت «عمداً» قافلة إنسانية في بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي في 19 أيلول/سبتمبر الماضي، مما أدى إلى مقتل 14 من عمال الإغاثة وجرح العديد ووقف العمليات الإنسانية، وقد دمر 17 شاحنة تابعة لمنظمات الإغاثة الإنسانية. وأضاف بانيرو أن النظام كان قد رخص للقافلة التابعة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري، وبالتالي «كان على علم بمكانها في وقت حصول الهجوم».

واتهم التقرير فصائل المعارضة بقصف غرب حلب الذي يقع تحت سيطرة الحكومة بشكل عشوائي وباستخدام أسلحة بدائية، مما أدى إلى سقوط عشرات بين قتيل وجريح، وأنها منعت المدنيين من الخروج من شرق حلب واستخدمتهم دروعًا بشرية، وهاجمت حي الشيخ مقصود الذي يقطنه أكراد، واصفاً تلك الأفعال بأنها جرائم حرب.

وقالت عضو اللجنة، كارلا ديل بونتي، إن النتائج التي خلصت إليها اللجنة ستقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أنشأت آلية مستقلة للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا وأكدت أن منصب المدعي العام لتلك الآلية عرض عليها لكنها لم تستطع قبوله.