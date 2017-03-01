﻿صراعات بين قيادات الأحزاب الجزائرية حول قوائم المرشحين في العاصمة

الجزائر – «القدس العربي»: اندلعت صراعات في أحزاب سياسية موالية ومعارضة في الجزائر على خلفية ضبط قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في الرابع من أيار/مايو المقبل، علماً أن موعد تسليم القوائم الى السلطات لم يتبق عليه سوى بضعة أيام.

خرج الصراع على القوائم الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة من الغرف المغلقة الى العلن بالنسبة للعديد من الأحزاب السياسية التي لم تستطع الفصل في هذا الموضوع بصمت، ولم يقتصر الامر على احزاب السلطة، بل إن أحزاب المعارضة أيضاً لم تستطع الفصل في قوائم المرشحين دون ضجة.

فحركة مجتمع السلم ( اخوان) التي تحالفت مع جبهة التغيير تعيش هذه الأيام على وقع صراع عنوانه قائمة العاصمة، فمجلس الشورى الولائي للعاصمة اختار ياسر عرفات قانة، الذي يشغل منصب مدير المكتبة الوطنية، كمتصدر لقائمة الحزب في الانتخابات البرلمانية، ولكن هذا الاختيار لم يرض رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، الذي كان يريد اسماً آخر لقيادة قائمة حزبه في العاصمة، والمتمثل في رجل الاعمال والقيادي جعفر شلي، لكن انتخاب ياسر عرفات خلط حسابات شلي ومقري، الذي أراد بعد ذلك منح رئاسة قائمة العاصمة لعبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير التي انصهرت في حركة مجتمع السلم. وحسب مصادر من داخل الحركة فإن اعتراض مقري على ياسر عرفات قانة يعود الى خلاف قديم بينهما، لما كان الأول نائب مدير مكلف بلجنة القراءة على مستوى وزارة الثقافة، ورغم تدخل الكثير من العقلاء لفض النزاع بين مقري وياسر عرفات قانة، الا أن الامور ماتزال تعرف انسداداً، خاصة أن جماعة العاصمة مصرة على ياسر عرفات لانه انتخب عن طريق الصندوق، فيما يريد مقري استبعاده. هذا الصراع الدائر منذ أيام، جعل رئيس مجلس الشورى السابق عبد الرحمن سعيدي يخرج عن صمته، مؤكداً أنه من الضروري معالجة موضوع قائمة العاصمة في إطار القانون واللوائح، وليس في إطار حسابات شخصية.

حزب الحركة الشعبية الجزائرية الذي يقوده الوزير السابق عمارة بن يونس أيضاً على حافة الانفجار، بسبب الصراع على قائمة العاصمة، حيث اختار رئيس الحزب شقيقه ايدير بن يونس لتصدر قائمة العاصمة، وهو الأمر الذي رفضه القيادي في الحزب عبد الحكيم بطاش رئيس بلدية الجزائر الوسطى، الذي اختار القيادي والصحافي جمال معافة لتصدر قائمة العاصمة، ومع اصرار بن يونس على ترشيح شقيقه، قرر بطاش رمي المنشفة، وقدم استقالته أمس الى رئيس الحركة، الذي رفض قبولها، بالاضافة الى استقالات أخرى استقبلتها قيادة هذا الحزب، الذي يوجد على حافة الانفجار.

التحالف الذي شكلته حركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية الإسلاميتان لم يسلم أيضاً من عدوى الصراع على قائمة العاصمة، حيث تداولت الصحف أخباراً عن تزاحم كبير حول صدارة قائمة العاصمة، مشيرة الى أن النائب والقيادي حسن عريبي عرض مبلغاً يقارب المليون دولار للحصول على المركز الاول في قائمة العاصمة.

من جهة أخرى بلغ التنافس والتسابق مداه داخل حزب جبهة التحرير الوطني (الأغلبية) في انتظار الكشف عن قوائم الحزب، والتي لن ترضي الجميع بأي حال من الأحوال، وستخرج الكثير من الغاضبين عن صمتهم، والذين سيقذفون حممهم على قيادة الحزب.