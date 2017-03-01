﻿أمير قطر يرعى حفل التميز العلمي والدولة تنفق أزيد من 50 مليار على التعليم منذ 2000

الدوحة ـ «القدس العربي»: كرم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مجموعة من المتميزين في مجال التعليم ضمن رعايته لحفل التميز العلمي وهي مبادرة سنوية يرعاها في إطار توجه الدولة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي بلغ مجموع إنفاقها عليه أزيد من خمسين مليار دولار خلال 8 سنوات وتخصص له موازنة سنوية ضخمة تعادل ٪18.6 من إجمالي الإنفاق الحكومي بالمقارنة مع المتوسط العالمي البالغ ٪14.2.

وعكس الاحتفال الضخم الذي حضره عدد من الشيوخ والوزراء، وكبار المسؤولين عن التعليم رغبة قطر في استكمال خططها في تعزيز هذا القطاع وتتصدر بذلك بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث مقدار مخصصاتها للتعليم كنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي، (صدر قبل فترة) بلغ الإنفاق العام على التعليم في المنطقة ٪18.6 من إجمالي الإنفاق الحكومي بالمقارنة مع المتوسط العالمي البالغ ٪14.2. وتؤكد الدوحة في تصريحات لمسؤوليها رغبتها بتحسين نوعية التعليم مع تخصيص ميزانية وقدرها 6.04 مليار دولار للقطاع. وتؤكد الأرقام أن الدوحة تنفق الآن حوالي ٪4.1 من ناتجها المحلي الإجمالي على التعليم والذي هو أعلى معدل في المنطقة.

كما قدر خبراء اقتصاديون حجم إنفاق قطر الفعلي على قطاع التعليم في 12 عاما، أي منذ عام 2000 بنحو 180 مليار ريال (49.45 مليار دولار)، ومن إجمالي 568.5 مليار ريال (156.1 مليار دولار) حجم الإنفاق المقدر في موازنات قطر منذ عام 2006، فإن حجم المخصصات التي تم تقديرها للإنفاق على قطاع التعليم بلغت منذ ذلك العام 88 مليار ريال (24.1 مليار دولار).

وأكد الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي القطري في كلمة له «أن التميز من الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في جميع مراحل منظومتها التعليمية، حيث أن التفوق والإبداع ثمرة من ثمار تحقيق الجودة».

وقال إن جائزة التميز العلمي تعتبر أحد الحوافز والبرامج الفاعلة لتشجيع المتفوقين والمتميزين». وشدد على أن هذه المبادرة قد نجحت لتسجل اسمها كأرفع تكريم أكاديمي يمنح للأفراد والمؤسسات التعليمية المتميزة بالدولة في ترسيخ التميز والإبداع والابتكار في الوسط التربوي والتعليم وذلك من خلال معايير عالمية للتميز، وبرامج نوعية ساهمت في تحسين مخرجات العملية التعليمية. وأشار إلى أن حصيلة ممن نالوا شرف الحصول على الجائزة أربعمائة وخمسة وعشرين من بينهم مئة وواحد وثمانون في فئة الشهادة الثانوية، ومئة وستة عشر في فئة الشهادة الجامعية، وثلاثة وعشرون في فئة الدكتوراه، وغيرهم ممن تميزوا على مستوى المرحلتين الإعدادية والابتدائية، وفي مجال البحث العلمي للمرحلة الثانوية وكذلك على مستوى المدرسة المتميزة والمعلم المتميز. وبين أنه من خلال ما تشهده الدولة من ثمار طيبة وأعداد متزايدة من أبناء قطر الطامحين يتأكد بلا شك أن الاستثمار الحقيقي والأمثل هو الاستثمار في الإنسان وأن العناية والاهتمام بالموهوبين والمتفوقين في قمة هذا الاستثمار. واعتبر المسؤول القطري أن هذا الحدث يعكس ما أشارت إليه رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها الأولى وهي الاهتمام بجودة التعليم.