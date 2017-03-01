﻿أمينة محمد تبدأ مهام عملها نائبة للأمين العام للأمم المتحدة

نيويورك (الأمم المتحدة) ـ «القدس العربي»: أدت أمينة محمد الثلاثاء اليمين الرسمي للأمم المتحدة لتبدأ بذلك مهام منصبها الجديد نائبة للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش. وكانت السيدة محمد تشغل منصب المستشارة الخاصة للأمين العام السابق، بان كي مون، في موضوع إطلاق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وفي أول تصريح صحافي لها بعد أداء القسم أكدت على ضرورة تطوير نظام أقوى للأمم المتحدة يجعل أهداف التنمية المستدامة واقعا ملموسا، مشددة على أنها ستولي اهتمامها لأولئك الذين تخلفوا عن ركب التنمية، ومسألة عدم المساواة. وقالت:

«سيكون تركيزي في المقام الأول على مساعدة الأمين العام على إعادة التنمية المستدامة إلى الأمم المتحدة. وكما صرح الأمين العام فإن التنمية المستدامة ليست غاية في حد ذاتها ولكنها أيضا أفضل الطرق التي نشعر بأنها ستمكننا من تحقيق السلام العالمي. سأولي أهمية كبيرة للوعد الذي قطعناه على أنفسنا بعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، بدءا بأولئك الذين يقبعون في المؤخرة، والتصدي للحواجز بين الجنسين التي شهدناها باستمرار. لقد حاولنا تحقيق بعض النجاحات في هذا الصدد ولكنها غير كافية نحن بحاجة للذهاب إلى ما أبعد من ذلك. نحن بحاجة أيضا إلى تمكين الشباب، الذين هم محفزو السلام والتنمية».

وأضافت أن على الأمم المتحدة أن تصبح منظمة أكثر إنسجاما مع الأغراض التي أنشئت من أجلها، مشيرة إلى أن أجندة التنمية المستدامة تقدم جدول أعمال طموح، حيث يناضل معظم الناس مع مفاهيم التكامل والشمولية المختلفة للتنمية المستدامة.

ولدت أمينة محمد عام 1961 في ولاية غومبي شمال شرقي نيجيريا. وكانت تعمل قبل تعيينها نائبا للأمين العام في مجلس الدولة التنفيذي كما عملت مستشارة للأمين العام السابق في موضوع تحديد أهداف التمية المستدامة 2030.

كما عملت في منصب كبير المستشارين للرئيس النيجيري محمد بخاري حول الأهداف الإنمائية للألفية ووزيرة البيئة في نيجيريا، وعملت أيضا أستاذا مساعدا في جامعة كولومبيا.

وقال الأمين العام غوتيريش بعد أدائها القسم «إن المساواة بين الجنسين أمر لا بد منه وستكون أولوية واضحة (بالنسبة لي) في كافة هيئات الأمم المتحدة من أعلى المناصب إلى أدناها».