﻿فيون يؤكد أنه لن ينسحب من السباق الرئاسي الفرنسي بعد استدعائه للمثول أمام القضاء

باريس ـ «القدس العربي»: ما تزال فصول ما يعرف بـ«فضيحة فيون» في فرنسا تعرف تطورات جديدة، بعدما أعلن مرشح حزب اليمين الفرنسي للانتخابات الرئاسية، يوم أمس في مؤتمر صحافي عقده في مقر حملته الانتخابية، في باريس أنه تم استدعاؤه من طرف القضاء الفرنسي.

وقال فيون بصوت مرتبك على غير عادته، أمام العشرات من قيادات الحزب أنه سيدلي بشهادته في «15 مارس أذار المقبل»، ومن المقرر أن توجه له النيابة المالية تهما بالفساد المالي في قضية «الوظائف الوهمية» لزوجته ونجليه. وبلغة فيها الكثير من الندية والإصرار قال فيون «لن أتنازل ولن أنسحب سأواصل السباق، والناخبون هم من يقررون فقط».

يشار إلى أن فرانسوا فيون كان قد تعهد أمام الملايين من الفرنسيين في كانون الثاني/يناير الماضي أنه في حال وجه له القضاء التهم في قضية الوظائف الوهمية فإنه سيسحب ترشحه للانتخابات الرئاسية.

واستنكر في كلمته، تحامل القضاء ضده، وتساءل عن السبب الذي دفع الشرطة القضائية للتحرك ضده بهذه السرعة، واستغرب من توقيت الاستدعاء قائلا: « الملف فارغ ولا تتوفر فيه أية معطيات تدينني. قضية تشغيل زوجتي كانت قانونية». وأضاف أن توقيت الاستدعاء له دلالة واحدة هي «اغتيالي سياسيا واغتيال الانتخابات الرئاسية». بحيث أن استدعاؤه أمام القضاء سيكون قبل يومين فقط من التاريخ المحدد لتسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية بشكل نهائي.

وهاجم فيون القضاء بشكل علني قائلا «لم يتعامل معي مثل باقي المواطنين الفرنسيين. لقد تم انتهاك دولة القانون» ولم يتم احترام قضية «براءة المتهم» حتى تثبت إدانته. ورد قصر الايليزيه بشكل حازم على اتهامات فيون، وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في بيان صحافي أن «الاتهامات غير المسؤولة والخطيرة ضد سلك القضاء أمر غير مقبول» وأضاف أولاند» الترشح للانتخابات الرئاسية لايسمح لأحد باتهام القضاء أو التشكيك في نزاهته».

كما أوضح فرانسوا فيون، أنه سيكون من العبث الانسحاب من السباق الرئاسي وترك الساحة السياسية ليملأها اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان أو السماح بعودة اليسار للحكم من جديد:» سأكون في الموعد المحدد، من أجل اختيار مستقبلنا الجماعي ولن أسمح بأن يكون الخيار الوحيد المطروح علينا هو المغامرة المجنونة لليمين المتطرف أو الحزب الاشتراكي مرة أخرى»

وكانت النيابة المالية، قد فتحت تحقيقا، نهاية الأسبوع الماضي، بعدما تم توجيه الاتهام لفرانسوا فيون بـ»اختلاس المال العام والممتلكات العامة» و»سوء استغلال النفوذ» والإخلال بواجب إبلاغ القضاء حول شفافية الحياة العامة».وتم تعيين ثلاثة قضاة للتحقيق مع المرشح فيون وزوجته وأبنائه، بينهم قاضية معروفة، كانت اتهمت الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، بـتلقي رشاوى من طرف نظام معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية.

ومباشرة بعد إعلام مرشح اليمين وحزب»الجمهوريين» أنه سيواصل السباق رغم استدعائه من طرف القضاء، سارعت قيادات في اليمين المحافظ، للاعلان عن انسحابها من الحملة الانتخابية إلى جانب فرانسوا فيون، مثل بيرونو لومير، وهو أحد كبار قيادات الحزب.

وقال لومير في بيان صحافي» فيون كان قد تعهد في 26 كانون الثاني الماضي أنه سينسحب من السباق في حال تم استدعاؤه من طرف القضاء. أنا أحترم من يعطي عهودا ويلتزم بها لأن هذا يعطي مصداقية أكثر للحياة السياسية». وأضاف «كي أكون مرتاحا مع ضميري ومبادئي، فقد قررت الاستقالة من مهامي المسندة إلي في الحملة الانتخابية». كما قررت قيادات يمينية أخرى الاستقالة وعدم الاستمرار في دعم فيون، مثل الوزير السابق ايف جيغو والقيادي والنائب البرلماني جورج فينيك، الذي كان طالب في الأيام الماضية بتعويض فيون بمرشح آخر في أقرب وقت.

كما أعلن حزب «الوسط» المتحاف مع اليمين المحافظ والداعم لمرشحه، أنه قرر «تعليق الحملة الانتخابية إلى جانب فرانسوا فيون» وأضاف زعيم الحزب، كرستوف لاغارد في بيان صحافي مساء أمس»قررنا تعليق حملتنا ابتداء من اليوم (الأربعاء) وسنتخذ قرارنا بشأن المواصلة في دعم فيون من عدمه، بداية الأسبوع المقبل بعد عقد اجتماع استثائي للمكتب الوطني للحزب». وإذا ما انسحب حزب الوسط من دعم فيون، فإن اليمين المحافظ سيتلقى ضربة قاصمة، قبيل أسابيع فقط من الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية.

يشار إلى القضاء الفرنسي أعلن مساء يوم أمس أنه وجه الاستدعاء أيضا لبينيلوب فيون، زوجة فرانسوا فيون من أجل توجيه نفس التهم لها ولزوجها في قضية «الوظائف الوهمية».

وبات فيون في وضعية لا يحسد عليها، قبل أسابيع فقط من الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وتراجع شعبيته بشكل كبير في الأيام الماضية، بعدما فاز في الانتخابات التمهيدية، وجعل من تخليق الحياة السياسية» ومحاربة «الفساد» أبرز أولوياته في برنامجه الانتخابي. يذكر أن فضيحة «الوظائف الوهمية» لزوجته ونجليه التي كانت فجرتها صحيفة «لوكانار أونشينيه»، قبل نحو شهرين، وقلبت هذه القضية الحملة الانتخابية رأسا على عقب، وتحول فيون من أبرز المرشحين للفوز في الانتخابات الرئاسية، وكان يتصدر استطلاعات الرأي بفارق كبير مقارنة بباقي المرشحين، ليتراجع إلى المرتبة الثالثة، بعد تفجر الفضيحة، وراء كل من مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف والمرشح المستقل والوزير السابق إمانويل ماكرون.