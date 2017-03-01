﻿انتقادات حقوقية للائحة الداخلية المصرية حول السجون

القاهرة ـ «القدس العربي»: انتقد حقوقيون لائحة السجون الجديدة التي أصدرتها وزارة الداخلية المصرية، واعتبرت أنها تمثل أداة جديدة للتنكيل بالمعارضين داخل السجون وتمثل انتهاكا لحقوق السجناء.

وقالت هالة فودة منسقة جبهة الدفاع عن الحريات لـ«القدس العربي»، إن التعديل الجديد يفتح مدة الحبس الانفرادي لـ 6 أشهر، ما يؤثر نفسياً على السجناء جراء استمرار حبسهم لمدد طويلة في غرف فردية شديدة الحراسة يُمنع خلالها السجين من مخالطة باقي المساجين، في حين أن اللائحة قبل التعديل كانت تنص على قصر الحبس الانفرادي على 15 يوماً في السجون شديدة الحراسة فقط وعلى الرغم من ذلك كانت إدارة السجون تفتحه لمدد إضافية غير قانونية.

وأضافت: «يشمل التعديل إضافة 3 مواد جديدة تتعلق بضرورة حصول المجلس القومي لحقوق الإنسان على تصريح مسبق من النائب العام كشرط لإتمام زيارة السجن محدداً به اسم السجن و المساجين المراد زيارتهم والغرض من الزيارة وفقاً للمواعيد التي تحددها إدارة السجن للزيارة ما يعيق عمل المجلس ودوره في الرقابة على الأوضاع داخل السجون».

تعتبر المادة 811 مكرر الأكثر خطورة في تعديل لائحة السجون، وفق فودة، التي أضافت أن المادة «تنص على جواز استعمال قوات الأمن للقوة مع المساجين بالتدرج التالي، خراطيم المياه، والغاز المسيل للدموع، والهراوات البلاستيكية، وطلقات الخرطوش الأمر الذي يعد استخداماً مفرطاً للقوة يماثل فض التظاهرات لا مبرر له ولا يتلاءم مع وضع السجناء العُزَّل داخل السجون وقد يساء استخدامه للتنكيل بالمعارضين دون محاسبة وخارج إطار القانون والمواثيق الدولية الخاصة بحق السجين في معاملة آدمية والتي وقعت عليها مصر سواء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أو القواعد النموذجية الدنيا لمعامله السجناء».

وبينت الحقوقية المصرية أن «لائحة السجون من المفترض أن تراعي عدة اعتبارات أهمها الجانب الإنساني وهو المعيار الرئيسي في المعاملة إلى جانب البعد الاجتماعي خارج السجون ليشمل أسرة السجين والسماح بالزيارات الدورية والخطابات والكتب والمتعلقات الشخصية، وكلها أمور تتعنت إدارة السجون في تطبيقها كإجراءات عقابية إضافية غير قانونية». كما استنكرت فودة، صدور هذا التعديل دون أي تحفظ رسمي من المجلس القومي لحقوق الإنسان أو اعتراض من لجنة حقوق الإنسان في البرلمان التي من المفترض أن تمارس دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان السجين.

واعتبرت في هذا السياق أن «ما يصدر عن اللجنة من تصريحات بالإضافة إلى تشكيلها غير المعبر عن توجه عملها المفترض يعد انتهاكاً جديداً لحقوق الإنسان يضاف إلى الانتهاكات التي أصبحت تحدث بشكل ممنهج».

ودعت فودة لـ«بحث كل الإجراءات القانونية المتاحة وعلى رأسها إقامة طعن على تعديل لائحة السجون الكارثي لوقف العمل به من أجل مراعاة الظروف الإنسانية للسجناء وضمان عدم تصفية الحسابات مع المحبوسين على ذمة قضايا سياسية و حرمانهم من حقوقهم في ظروف حبس آدمية وفقاً للدستور و المواثيق الدولية ولضمان إعادة تأهيلهم و اندماجهم في المجتمع بصورة طبيعية بعد قضائهم مدة الحبس القانونية».

وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان لـ «القدس العربي» إن «المجلس قدم اعتراضات على عدة نقاط تضمنتها لائحة السجون الجديدة، منها مد فترة الحبس الانفرادي، والمادة الخاصة بحصول المجلس على تصريح مسبق من النائب العام قبل زيارة أي سجن».

وأكد أن «المجلس يطالب بأن تكون زيارته بالإخطار فقط، مشيرا إلى تقدم المجلس بمسودة لائحة للسجون إلى وزارة الداخلية، قائلاً:» كلما سألنا عليها قالوا في مكتبة السجن».