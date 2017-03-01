﻿«سيناء خارج التغطية» وسم يجتاح مواقع «التواصل الاجتماعي»

القاهرة ـ «القدس العربي»: عبر أهالي ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن غضبهم مما يحدث في محافظة شمال سيناء، وما وصفوه بالغموض الذي يحيط بالمدينة والأحداث الجارية هناك، وأطلقوا وسما أمس بعنوان «سيناء خارج التغطية»، لرصد وإبراز الأحداث هناك.

وصحب نشطاء التواصل الاجتماعي تغريداتهم عن «سيناء خارج التغطية» بنشر صور شخصية على خلفية موحدة باللون الأصفر، تعبيرا عن رمال سيناء، تعلوها خريطة للمنطقة، تضامنا مع أهالي سيناء.

كما عبّر المغردون عن غضبهم من تجاهل الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة سيناء، مطالبينه في تغريداتهم بزيارتها حتى ولو بـ«الدراجة»، التي اعتاد ركوبها في زياراته الأخيرة لطلاب الكليات الحربية والشرطة.

وقالت الناشطة السياسية والحقوقية المصرية، منى سيف الإسلام عبد الفتاح، إن هناك غضبا ملحوظا بين أهالي سيناء، إذ أنهم يعيشون في كابوس منذ أكثر من عامين، بقطع الاتصالات المستمر والتكدير والإهانات في كل كمين بمجرد رؤية محل إقامتهم في بطاقات تحقيق الشخصية.

وأضافت سيف أن هناك قصفا عشوائيا متكررا واعتقالات بموجب الاشتباه، وإخفاء قسريا، علاوة على أحداث القتل والتعذيب التي يمارسها تنظيم «الدولة الإسلامية»، وهدم المنازل وإصابة ومقتل مدنيين في قصف بالخطأ.

وأشارت إلى أن القلة القليلة من أهالي سيناء أو مواطنين آخرين حاولوا توثيق حقيقة ما يحدث في سيناء، مثواهم الآن إما السجن أوهم مهددون بالمحاكمات العسكرية، ما دفع العديد منهم لتدشين وسم «سيناء خارج التغطية».

في سياق ذا صلة، كشف الإعلامي المصري عمرو أديب عن معلومات حصل عليها من اللواء أركان حرب أحمد وصفي، رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، وقائد الجيش الثاني الميداني سابقا، أثناء تسجيل أحد الحوارات معه في وقت سابق، (لم تكن تلك المعلومات للنشر وقتها) تضمنت «استغلال الإرهابيين للأطفال والنساء كدروع بشرية عند الهجوم عليهم، مما يصعب الأمر على قوات الجيش للتعامل معهم ويقررون التراجع حتى لا يصاب الأبرياء بسوء».

وقال أديب في برنامجه الشهير على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة، التي شهدت مداخلات من الرئيس السيسي أكثر من مرة لهذا البرنامج بالتحديد، إن اللواء وصفي أخبره أن «الإرهابيين يأتي لهم تمويل ضخم لا حدود له وأسلحة متطورة، احنا بنخش عشة نلاقي فيها مليون دولار كاش، وسلاح مش عندنا».

وطالب الدولة بمدّ وسائل الإعلام بمواد عما يحدث من حرب داخل سيناء لعرضها على الشعب المصري وإطلاعهم على كل ما هو جديد لشحذ الهمم واصطفافهم خلف الدولة المصرية بكل قوة، لافتاً إلى أن الإدارة المصرية قررت أن تجعل المصريين في أمان وتبعدهم عن حرب سيناء، وقررت تلقي رصاص الغدر في صدورها. وتابع: «المواطنون لا يعرفون هول ما يحدث على أرض سيناء بين الجيش والإرهابيين».