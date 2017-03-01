﻿ضجة واسعة في إسرائيل بعد تقرير مراقب الدولة وفضحه أسرار فشل العدوان على غزة صيف 2014

الناصرة – «القدس العربي»: يثير تقرير «مراقب الدولة» في إسرائيل حول آلية اتخاذ القرارات الخاصة بعدوان ما يسمونه «الجرف الصامد» على غزة صيف 2014، ضجة واسعة جدا، لاسيما أنه يؤكد عدم مناقشة حكومتها أي بديل سياسي للحرب الباهظة الثمن بالنسبة لها أيضا.

ودعت أحزاب المعارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاستقالة وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، فيما شكك معلقون في إمكانية تصحيح الاعوجاج ويذكرون بإخفاقات مشابهة في حروب سابقة ومتكررة آخرها حرب لبنان الثانية 2006.

ومن الأسباب الأخرى للاهتمام الكبير جدا بالتقرير تجاهل كافة التحذيرات من تأثير الأوضاع الإنسانية الصعبة والقابلة للانفجار في غزة حتى اليوم. وبدلا من مناقشتها اهتمت فقط بمناقشة مخططات حربية. ومما زاد الأمر حساسية اعتراف وزير الأمن وقتها موشيه يعلون بأنه كان يمكن منع الحرب .كذلك تتفاقم ردود الفعل على التقرير في إسرائيل، بتأكيده على أن أنفاق حماس العسكرية ما زالت تهددها اليوم تهديدا استراتيجيا وسط مطالبة العائلات الثكلى باستراتيجية واضحة إزاء غزة. ويمتد التقرير الذي يأتي نشره بعد عامين ونصف على انتهاء الحرب، على200 صفحة، عالجت إجراءات اتخاذ القرارات في المجلس الوزاري المصغر بشأن قطاع غزة قبل الحرب ومع بدايتها، وكذلك مسألة معالجة الأنفاق الهجومية وإعداد الرد الاستخباري والتكنولوجي والتنفيذي لمعالجتها ولا يتناول التقرير سبل إدارة الحرب نفسها او نتائجها.

وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية في إسرائيل بانتقادات التقرير لقادة حكومتها وجيشها خاصة قادة الحرب نتنياهو ويعلون ورئيس الأركان غانتس، الذين أقصوا المجلس الوزاري عن المعلومات، واتخذوا قرارات خوض الحرب، دون ان يدرسوا بتاتا أي بدائل سياسية تمنع التصعيد. واللافت أن المراقب يقتبس ثلاث مرات، تصريحات يعلون، بعد يومين من اندلاع الحرب، قال فيها إنه ربما كان من الممكن منع الحرب لو وفرت اسرائيل ردا على الضائقة داخل غزة في الوقت المناسب. ويصف مراقب الدولة في التقرير كيف فشل المجلس الوزاري المصغر، طوال 16 شهرا مضت منذ تشكيل الحكومة السابقة، من مارس/ اذار2013 وحتى يوليو/ تموز 2014، في إجراء أي نقاش سياسي جدي حول قطاع غزة.

وقال إن الغالبية المطلقة للنقاشات، بما في ذلك التي سميت «استراتيجية» تعاملت فقط في المسائل العسكرية، مضيفا، أن غياب النقاش حول الجانب السياسي للأوضاع في غزة المحاصرة منذ 11 عاما برز على خلفية تراكم المعلومات حول تدهور الأوضاع الحياتية والاقتصادية وانهيار البنى التحتية في القطاع. كما انتقد المراقب في هذا الشأن يعلون، المسؤول عن الجيش، من جهة، وعن جهاز تنسيق العمليات في المناطق، من جهة أخرى، لافتا الى أنه عرف يعلون بالوضع الإنساني والمدني في غزة وفهم محفزات التصعيد الكامنة فيه، ورغم ذلك لم يبادر الى إجراء نقاش حول ذلك في المجلس الوزاري. وبيّن المراقب في التقرير أن يعلون ندم على ذلك بعد بداية الحرب.

ومن ضمن النقاط الثماني التي يركز عليها التقرير، الأنفاق الهجومية، ويقول إن الجيش نجح بتدمير نصفها فقط وبذلك لم ينجز المهمة التي خرج من أجلها للحرب. كما يحدد المراقب أن الجيش استخدم تقنيات حربية قديمة لا تلائم مواجهة الأنفاق. ويحدد أن الحرب كشفت عن إخفاقات وعيوب في استعداد الجيش للتهديد الجوفي. وكان الجيش قد أعلن بعد الحرب بأنه تم تدمير 32 نفقا. ويتطرق المراقب الى غياب نظريات عسكرية، تقنيات حربية ملائمة لمواجهة الانفاق.

هجوم استراتيجي

يكشف مراقب الدولة في تقريره، أنه على مدار أشهر طويلة أخفى نتنياهو ويعلون وغانتس عن أعضاء المجلس الوزاري السياسي – الأمني، معلومات استخبارية تحذر من هجوم استراتيجي كان مخططا من قبل حماس، الذي لو تم تنفيذه لكان يمكن ان يقود الى الحرب. ويستدل من التقرير أنه تم تحويل المعلومات الى الوزراء فقط في بداية تموز 2014، قبل ساعات قليلة من العمل الذي طولبوا بالمصادقة عليه من أجل إحباط الهجوم. ويكتب المراقب، أنه يستدل من وثائق لجهاز المخابرات «الشاباك» أنه قبل عدة اشهر من حرب الجرف الصامد، تراكمت معلومات تحذيرية تم إيصالها الى الاستخبارات العسكرية في الجيش، حول نشاط عدواني وكبير سيخرج من غزة باتجاه اسرائيل. ولا يذكر التقرير بشكل مفصل ماهية ذلك العمل العدواني، ولكن حسب التقديرات يبدو ان المقصود عملية تسلل الى اسرائيل بواسطة نفق حفرته حماس باتجاه منطقة كرم ابو سالم وقامت اسرائيل بتفجير النفق في السابع من تموز/يوليو 2014.مجلس الأمن القومي لم يعرض بدائل.

وتطال انتقادات التقرير مجلس الأمن القومي لأنه لم يعرض بدائل سياسية او غيرها لمخططات ومقترحات الجيش، ونتيجة لذلك تمت المصادقة على مقترحات الجيش بشكل شبه فوري. ويحدد المراقب أنه كان على شعبة الاستخبارات التركيز على القضايا الاستراتيجية وتلك التي يمكن ان تكون لها أبعاد على العلاقات الخارجية لإسرائيل، وعرض بدائل لا يعرضها الجهاز الأمني.

تغيير رواية الأنفاق

يستدل من تقرير المراقب، أن وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان، غير في اكتوبر/ تشرين الأول 2016، وبشكل مطلق، الرواية الأصلية التي ادلى بها أمام رجال مراقب الدولة، حول التعامل مع تهديد الأنفاق الهجومية من غزة، خلال اجتماعات المجلس الوزاري قبل الحرب. ونسب وزراء كبار في المجلس الوزاري التغيير في رواية اردان الى الضغوط التي مورست عليه من قبل مكتب رئيس الحكومة.

وشغل اردان خلال فترة الحرب منصب وزير الاتصالات وعضوية المجلس الوزاري السياسي – الأمني. وكبقية أعضاء المجلس التقى به رجال المراقب في فبراير/ شباط 2015، وبدا لهم بأنه ناقد جدا في مواقفه إزاء سلوك المجلس الوزاري خلال الفترة التي سبقت الحرب، وخلال العدوان نفسه. وسمع المراقب من اردان انتقادا شديدا بشأن معالجة تهديد الأنفاق. وقال للمراقب في حينه إن «موضوع الأنفاق لم يطرح للنقاش بشكل منفرد في المجلس الوزاري ولم يشترك أعضاء المجلس في جوهر التهديد وحجمه. وقال وزير رفيع في المجلس الوزاري امس إن «اردان لاءم موقفه مع الاستعراض الذي قدمه نتنياهو للصحافيين».

بعد انتهاء الحرب فقط.

ويحدد تقرير مراقب الدولة، أنه رغم خطورة الانفاق، إلا أنه لم يطرح في سلم الأولويات الاستخبارية القومية إلا في مطلع عام2015 وأثر ذلك على الموارد التي تم تخصيصها لمعالجة المشكلة، ومس بقدرة اسرائيل على مواجهة تهديد الأنفاق.

منظومات لكشف الأنفاق

ويحدد تقرير المراقب انه حتى بعد العثور على منظومة ملائمة لكشف الأنفاق، التي تم تعريف تركيبها بأنها مشروع طارئ، إلا أن الجيش تردد في نشرها. هذا رغم حقيقة أن الجهاز الأمني يفاخر بأنه لم يترك حلا تكنولوجيا إلا وقام بفحصه، وعلى خلفية البحث المتواصل منذ سنوات عن حل تكنولوجي للتهديد. وبررت قيادة الجنوب التأخير في نشر المنظومة بالقول إن قدراتها في محل شك. وحسب المراقب فإن التشكيك بقدرات المنظومة جعل القيادة الجنوبية لا تستنفد استغلالها في وقت سابق. ورغم توجيهات رئيس الأركان في الموضوع، إلا أن التأخير تواصل أيضا خلال 2015، ما أدى الى تذمر من قبل الشركات المدنية التي قامت بتركيب المنظومة.

فجوات استخبارية

أكد المراقب في تقريره انه منذ منتصف 2013 وحتى بداية الحرب في تموز 2014، وخلالها، سادت فجوات ملموسة بين جهاز الامن العام (الشاباك) وشعبة الاستخبارات العسكرية في كل ما يتعلق بجمع المعلومات في قطاع غزة. وحسب تقرير المراقب، فإن الفجوات تعلقت أيضا بمسألة الأنفاق الهجومية، سواء في «تجريم» أهداف لكي يهاجمها سلاح الجو، وفي الأساس، «لتقديم مساهمة استخبارية معينة» – تجاه نوايا ونشاط قادة الجناح العسكري لحماس. ويؤكد مراقب الدولة انه يتبين من الفحص بأنه عشية عملية الجرف الصامد، لم تتوفر استخبارات كافية تسمح لسلاح الجو بإعداد خطة عسكرية لمعالجة الانفاق.

تراشق بين رئيس الحكومة وبين المراقب

ونشر مراقب الدولة بيانا رد فيه على الانتقادات التي وجهها اليه نتنياهو بشأن تقريره، منها اتهامه بعرض صورة منقوصة. وكتب المراقب أنه «من الحيوي جدا أن تركز القيادة السياسية والجيش والجهاز الأمني على دراسة التقرير واستخلاص الدروس وليس على الإهانات، وذلك من أجل تحسين إجراءات العمل على مختلف المستويات، بهدف الاستعداد جيدا للتهديدات القائمة والمتطورة والحرب التي يمكن ان تندلع، حتى من دون انذار مسبق».

يعلون:»تقرير سياسي يقف خلفه أصحاب مصالح»

وتعقيبا على تقرير مراقب الدولة، قال يعلون أمس إن سلوك المجلس الوزاري خلال الحرب كان سيئا ويفتقد الى المسؤولية. وأضاف أن التقرير سياسي، وأن سلوكه كوزير للأمن، الى جانب مسؤولية رئيس الحكومة ورئيس الأركان، منع حدوث كارثة. وتابع «هذا التقرير يفحص جوانب جزئية من معركة معقدة، وأنه يتجاهل معايير واسعة، لأنه وقع اسيرا في أيدي سياسيين كانت لهم مصلحة في تغذية مكتب المراقب بمعلومات مغرضة ولوثوا إجراءات الفحص». وحسب يعلون وفي تلميح مبطن للوزيري بينيت وليبرمان، فقد كان المجلس الوزاري السياسي – الأمني، خلال الجرف الصامد «اسوأ مجلس وأكثرها عديم المسؤولية». وأضاف: أنا أحدد ذلك كمن شارك في المجلس الوزاري المصغر منذ 1995. هذا المجلس كان سطحيا، سياسيا وشعبويا.

وتابع «مجلس وزاري للتسريب، للتحدث بصوتين – صوت في الغرفة وصوت على الملأ. هذا الواقع حول النقاشات الى مهزلة كبيرة، ولولا رئيس الحكومة ورئيس الأركان وأنا لكان يمكن للأمر ان ينتهي بكارثة». واضاف يعلون:»ربما كان يجب إيجاد حل لرياض الأطفال الذي نشأ في المجلس الوزاري، في ذلك الوقت. انا فخور اليوم لأنني وقفت مع رئيس الحكومة ورئيس الأركان أمام التطرف العلني والتآمر السياسي والشخصي، حين كان مقاتلونا يتعرضون للنار. اليوم نحن نتلقى الانتقاد على ذلك، لكنه في حينه انقذ هذا الحرب. فرسان المناورات الإقليمية لم ينجحوا بجرنا الى السور الواقي 2 في الضفة وانتفاضة ثالثة واحتلال غزة». وعقب رئيس الأركان السابق بيني غانتس، على التقرير وقال ان «الجيش يستخلص الدروس، وبلور خطة عمل ويعمل على تحسين قدراته العسكرية بشكل دائم على جبهة قطاع غزة». وطالبت عائلات الجنود الثكللى نتنياهو بتحمل المسؤولية عن الإخفاقات التي يشير اليها مراقب الدولة وتنفيذ توصياته.