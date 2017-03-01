﻿عصام حجي عضو مبادرة «الفريق الرئاسي»: مدّ حكم السيسي دعوة مفتوحة لعدم الاستقرار

القاهرة ـ «القدس العربي»: أعلن عالم الفضاء المصري، عصام حجي، المستشار العلمي لرئيس الجمهورية السابق عدلي منصور، عزم الفريق الرئاسي الذي ينوي خوض انتخابات رئاسة مصر، المفترض إجراؤها العام المقبل، الذي يشهد نهاية فترة رئاسة عبد الفتاح السيسي، المضي قدما في طريق الترشح، دون تحديد اسم بعينه حتى الآن.

وشدد في تصريحات خص بها «القدس العربي»، على أن «الأمور التنظيمية للحملة الخاصة بخوض انتخابات الرئاسة تسير في الاتجاه الصحيح». وأضاف: «يتم جمع وتوحيد صفوف الإصلاحيين المؤمنين بالدولة المدنية».

وبين أن «قوى ثورة 25 يناير، ستشارك بقوة وبفاعلية في معركة الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤمنة بأن نوايا التغيير التي تحتاجها مصر اليوم لا يمكن تزويرها من أي قوة».

وزاد العالم المصري الذي يعمل في مركز هيوستن للفضاء التابع لوكالة «ناسا» الأمريكية لأبحاث الفضاء: «الخصم مهما زاد بطشه وتسلطه فهو أضعف من أن يدفعنا لليأس».

وتعليقا على المحاولات البرلمانية المصرية الأخيرة لتعديل الدستور ومد فترة رئاسة الرئيس الحالي إلى 6 سنوات بدلا من 4، قال حجي إنها «مجرد محاولات هروب من معركة التغيير ودعوة مفتوحة لعدم الاستقرار».

ولفت حجي إلى أنه عبّر بشكل عام عن اّرائه في مسألة الترشح للرئاسة المصرية ومحاولات تعديل الدستور الحالية، في الكلمة التي ألقاها في المركز الدولي لفض النزاعات في كوبنهاغن في الدنمارك، الأسبوع الماضي.

وقال: «أنا لا أؤمن بأن هناك أي حل سياسي في مصر دون أن تتكاتف كل القوى الطامحة للتغيير حول مشروع أساسه النهوض بالتعليم والصحة، فهم أساس محاربة الفقر والبطالة وسبب تفشي الظلم والقمع».

وحجي عالم فضاء يعمل في وكالة ناسا في مجال علم الصواريخ، وهو نجل الفنان التشكيلي محمد حجي، وشغل منصب المستشار العلمي لرئيس الجمهورية المؤقت في مصر عام 2013 عدلي منصور، لمدة 3 شهور قبل أن يقدم استقالته.

ولد عام 1975 في العاصمة الليبية طرابلس، وهو واحد من أهم علماء الجيولوجيا المصريين في أمريكا، ويحمل الجنسيتين الفرنسية والأمريكية، وحصل على بكالوريوس في علم الفلك من كلية العلوم في جامعة القاهرة عام 1997، ثم انتقل إلى فرنسا وحصل على الماجستير في علم الفضاء عام 1999، وعلى الدكتوراة عام 2002، وهي أول دكتوراه مصرية في علم اكتشاف الكواكب والأقمار.

وفي عام 2003، انضم إلى فريق العمل في وكالة ناسا لأبحاث الفضاء، وشارك من خلاله بالعديد من الأبحاث الخاصة باكتشاف الماء في المريخ، كما كان عضواً في فريق عمل «مصري فرنسي» لدراسة حقل نيازك ضخم يقع في الصحراء الغربية في مصر عام 2004.

ويعمل حجي حالياً في القسم المختص بالتصوير بالرادار في معمل محركات الدفع الصاروخي في وكالة ناسا، ويشرف على العديد من المهام العلمية لاكتشاف كواكب المجموعة الشمسية. وصنّفت جامعة الدول العربية ومجلة «تايمز سنتبيتسبرغ» الأمريكية الدكتور عصام حجي كواحد من أهم الشخصيات الفكرية في مصر والعالم العربي، وهو لا يزال في التاسعة والعشرين من عمره، كما حصل على عدة جوائز علمية تقديراً لدوره في أبحاث الفضاء.

وكان قد عيّن مستشار علميا لرئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور في 2013، وشن حربا إعلامية وعلمية ضد جهاز علاج مرضى فيروس سي، الذي أعلنت عن ابتكاره القوات المسلحة، واضطر إلى تقديم استقالته من منصبه بعدما وصف اختراع القوات المسلحة بـ«الفضيحة العلمية».

وأعلن في لقاء تلفزيوني نهاية يوليو/تموز الماضي، تشكيل فريق رئاسي لخوض انتخابات 2018 في مصر، لافتا إلى أنه يقدم المساعدة في الملف العلمي بذلك المشروع، دون أن يكون له أي دور آخر، وأن معه خبراء آخرين يساعدون مجموعات الشباب لتقديم بديل للشعب المصري.

وقال إن المشروع لم يستقر على أسماء المرشحين، وإنه يركز على كتابة الأفكار والحلول لخمس قضايا رئيسية هي التعليم والصحة والاقتصاد والمساواة والمرأة، وبعدها ستأتي مرحلة تحديد أسماء الفريق الرئاسي.

وتابع: «أي مصري يرى أن الحل في التعليم والمصالحة الوطنية يمكن أن يكون طرفاً معنا في المبادرة دون النظر للانتماءات السياسية»، مؤكداً أنهم يرحبون بمؤيدي «مبارك والسيسي والإخوان» لو توافقوا معهم على هذه المبادئ.

ودعا إلى مصالحة وطنية شاملة، مؤكدا أن: «قوة المصريين في أنهم يسامحوا بعضهم، ونخطو معاً للأمام، مهما كانت الأخطاء من كل الأطراف»، مشيراً إلى أن مصر تحتاج الرحمة قبل القضاء، وأن ملف المصالحة يشمل الإفراج عن كل المعتقلين بقضايا فكر سياسي أو توجهات دينية. ووجه انتقادات للأوضاع داخل السجون المصرية، كما شدد على عدم الخشية من أي تزوير مرتقب في الانتخابات، معلقا: لا يمكن تزوير إرادة الشعب المصري، والمهم هو التوعية ووصول الأفكار إلى الناس، مضيفاً «حين يدرك المصريون أن التعليم والمصالحة هما الحل، ستحكم قوى التغيير عقول وقلوب المصريين أياً كان اسم الرئيس».

وانتقد حجي تصريحات الرئيس السيسي بوصف مصر بأنها «شبه دولة» قائلاً «إذا كنا في أشباه دولة يبقى إحنا أشباه مواطنين وهما أشباه حكام».

وقال إن بعض المشاركين في المشروع دخلوا السجن هم أو أقاربهم، ومع ذلك لديهم استعداد للمسامحة لنبدأ جميعاً صفحة جديدة بتاريخ مصر، وضرب مثالاً بنفسه كاشفاً أن شقيقه تعرض للاعتقال 4 مرات بعد تظاهرات 30 يونيو/حزيران، وتم الإفراج عنه في المرة الأخيرة منذ شهرين فقط، لافتاً إلى أنه لم يتدخل للإفراج عنه ولم يعلن عن الموضوع.

وأكد أن ما يطرحه ليس مبادرة ولا مطالب بل مشروع انتخابي لانتخابات عام 2018، مشيراً إلى أن قوى الثورة أدركت أن نتائج المظاهرات يمكن أن تتدخل أطراف لتغييرها، لذلك تتوجه حالياً لهذا الأسلوب بإعداد مشروع لتقديم بديل رئاسي.

وعبر عن ثقته في وجود فرصة لهذا المشروع للفوز بالانتخابات المقبلة حتى لو ترشح الرئيس السيسي مرة أخرى. وأضاف أن التعليم هو الحل الوحيد لهزيمة الإرهاب، لأنه لا توجد قوة في العالم يمكنها هزيمة من يخرج راغباً بالموت، لذلك فإن الحل هو خلق الرغبة في الحياة لدى الشباب.