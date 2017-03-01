﻿النيجيري موزيس يمدد عقده مع تشلسي المتصدر

لندن – رويترز: أعلن تشلسي متصدر الدوري الإنكليزي تمديد عقد لاعبه فيكتور موزيس لينتهي في 2021. وأصبح موزيس (26 عاما)، الذي بدأ كلاعب وسط، عنصرا مهما لتشلسي هذا الموسم في مركز الظهير المهاجم منذ غير المدرب انطونيو كونتي طريقة لعبه إلى 3-4-3 في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأمضى موزيس، الذي انضم للنادي في 2012، أغلب مسيرته معارا، حيث لعب في ليفربول وستوك ووستهام، لكنه شارك في 28 مباراة بكافة المسابقات هذا الموسم تحت قيادة كونتي وسجل أربعة أهداف. ويتصدر تشلسي بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه، ويحل ضيفا على وستهام التاسع الاثنين المقبل.

جانباولو مرشح لتدريب فيورنتينا الإيطالي

روما – د ب أ: ذكرت تقارير إيطالية أن ماركو جانباولو مدرب سامبدوريا، مرشح لتدريب فيورنتينا اعتبارا من الصيف المقبل. وأشارت صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» إلى أن مدرب إمبولي السابق والمدرب الحالي لسامبدوريا، أبرز المرشحين لتدريب فيورنتينا، رغم أن أمال النادي لا تزال معلقة على إمكانية إقناع ماوريسيو ساري مدرب نابولي، بتولي المنصب الذي سيصبح شاغرا بالرحيل المنتظر لباولو سوزا. وتردد أن بانتاليو كورفينو مدير الكرة بفيورنتينا يتمنى بشكل كبير إسناد تدريب الفريق إلى ساري، المدرب السابق لإمبولي أيضا. ويستبعد بشكل كبير أن يعرض النادي التجديد على مدربه البرتغالي سوزا، بعد فترات سجل فيها الفريق نتائج كارثية أثارت احتجاجات الجماهير.

قائد النصر السعودي يعتزل بمواجهة ليفربول الإنكليزي

الرياض – د ب أ: ذكر تقرير أن حسين عبدالغني قائد النصر السعودي سيودع الملاعب من خلال مباراة اعتزال تقام مطلع الموسم المقبل أمام ليفربول الإنكليزي. وكشفت صحيفة «اليوم» السعودية، أن الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، سيتوجه إلى العاصمة البريطانية لندن لتوقيع عقد رعاية مع شركة تتولى تنظيم المباراة، مشيرة إلى أن الاختيار وقع على ليفربول كون عبدالغني أحد مشجعيه منذ فترة طويلة. وأضافت أن الأمير سيتوجه إلى لندن اليوم لتوقيع عقد لثلاثة أعوام مع شركة الملابس الأمريكية «نيو بالانس».

بيرهوف يؤيد اقتراح فان باستن بإلغاء قانون التسلل!

برلين – د ب أ: انضم أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني إلى الاتجاه المؤيد لإلغاء قاعدة التسلل في مباريات كرة القدم طبقا للاقتراح المقدم من الهولندي ماركو فان باستن المدير الفني للاتحاد. وأوضح بيرهوف، بعد اجتماع مع فان باستن: «إذا رأيتم ما منحته قاعدة التمريرة الخلفية للعبة رغم الشكوك والتخوفات في البداية، فلماذا لا يؤدي إلغاء قاعدة التسلل إلى مزيد من الإثارة في اللعبة؟». وقال بيرهوف الفائز مع منتخب ألمانيا بكأس الأمم الأوروبية (يورو 1996): «ربما يحتاج هذا إلى الخضوع لمرحلة تجربة». كما نالت فكرة فان باستن بشأن الوقت المستقطع استحسانا هائلا من بيرهوف، الذي قال: «الأوقات المستقطعة، التي لا تستغرق وقتا طويلا، قد تكون وسيلة جيدة ليتدخل المدربون لتعديل أداء اللاعبين».

الأهلي البحريني بطلا للأندية العربية للكرة الطائرة

المنامة – الأناضول: توّج الأهلي البحريني، بلقب النسخة الـ35 لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة التي أقيمت بالبحرين، بالتغلب في المباراة النهائية على نظيره الجيش القطري بثلاثة أشواط لشوطين.

وحسم الأهلي الأشواط الأول والرابع والخامس بنتيجة 27-25 و25-21 و15-13. فيما حسم الجيش الشوطين الثاني والثالث بنتيجة 28-26 و25-21. وقدم الفريقان مباراة قوية وحماسية كبيرة، وحاول كل منهما حصد اللقب وقدما أداء كبيرا يليق بختام البطولة. وحقق الريان القطري المركز الثالث بالفوز على السلام العماني بثلاثة أشواط لشوط واحد. وحسم الريان الأشواط الأول والثاني والرابع بنتيجة 25-23 و25-20 و25-17، فيما حسم السلام الشوط الثالث بنتيجة 25-23. ويحمل لقب البطولة النجم الساحلي التونسي، ويعد مواطنه الصفاقسي أكثر الأندية تتويجا بالكأس بإجمالي 7 ألقاب، ويأتي الأهلي المصري في المركز الثاني برصيد 6 ألقاب، ثم الهلال السعودي بأربعة ألقاب.

مدير فورمولا ـ1 يرغب في إقامة سباق خارج منافسات بطولة العالم!

برشلونة – د ب أ: قال روس براون المدير الجديد لسباقات سيارات فورمولا-1 إنه يرغب في إقامة سباق في كل موسم خارج إطار منافسات بطولة العالم، من أجل السماح للفرق بتجربة التنافس بصيغة مختلفة. وصرح براون قائلا: «إقامة سباق لا يندرج ضمن بطولة العالم سيمكننا من التنويع في صيغة المنافسة وتجربة شيء مختلف وتطويره»، مشيرا إلى أن تجربة أفكار جديدة بالبطولة أو إجراء تغييرات في القوانين بدون اختبار لها هي أمور تشكل مجازفة كبيرة. وقال براون: «عندما نقدم على تغيير صيغة، يجب أن نتأكد أولا من أنه قرار صحيح.»