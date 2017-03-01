﻿بطولة دبي للتنس: موراي يطيح بلوبيز ويلتقي كولشرايبر في دور الثمانية

دبي – د ب أ: واصل لاعب التنس البريطاني آندي موراي انطلاقته في بطولة دبي المفتوحة، وتأهل بجدارة إلى دور الثمانية بفوزه الساحق 6/2 و6/صفر على الأسباني غييرمو غارسيا لوبيز في الدور الثاني (دور الستة عشر). ولحق الألماني فيليب كولشرايبر بقافلة المتأهلين لدور الثمانية بفوزه 6/4 و6/4 على الروسي دانيال ميدفيديف بالدور الثاني الذي شهد أيضا تأهل الفرنسيين جايل مونفيس ولوكاس بويل المصنفين الرابع والسابع للبطولة والأسباني فيرناندو فيرداسكو والهولندي روبن هاسه والبوسني غومير دامر.

ولم يجد موراي المصنف الأول عالميا أي صعوبة في الفوز على منافسه الأسباني في مباراة استغرقت 72 دقيقة. ويلتقي موراي في دور الثمانية مع الألماني كولشرايبر الذي استغرق ساعة واحدة و16 دقيقة فقط ليطيح بمنافسه الروسي ميدفيديف. وتغلب الفرنسي بويل على الروماني ماريسو كوبيل 6/1 و6/4 ليلتقي مع الفائز بين السويسري روجيه فيدرر المصنف الثالث والروسي يفغيني دونسكوي. وفاز الأسباني فيرداسكو على مواطنه روبرتو باوتيستا أغوت 6/4 و3/6 و7/5 ليلتقي مع الفرنسي مونفيس المصنف الرابع والذي تغلب على البريطاني دانيال إيفانز 6/4 و3/6 و6/1 .وأطاح الهولندي هاسه بمنافسه التشيكي توماس بيرديتش المصنف الخامس للبطولة بالتغلب عليه 3/6 و6/3 و6/4، ليلتقي هاسه في دور الثمانية مع البوسني دامر الذي تغلب على الأسباني مارسيل غرانوييرس 6/3 و6/4 .