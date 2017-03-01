﻿دوري السلة الامريكي: ويزاردز يتفوق على واريورز

واشنطن – رويترز: أحرز برادلي بيل 25 نقطة ليتفوق واشنطن ويزاردز على غولدن ستيت واريورز في الدقيقة الأخيرة ويفوز 112-108 في دوري السلة الامريكي للمحترفين.

وأصيب كيفن دورانت لاعب واريورز في ركبته بعد مرور 57 ثانية من اللقاء وغادر بعدها الملعب بينما سجل ستيفن كاري 25 نقطة لواريورز. وحقق راسل وستبروك ثلاثية من الأرقام المزدوجة للمرة 30 هذا الموسم ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 109-106 على يوتا جاز. وسجل وستبروك 43 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة ومرر عشر كرات حاسمة. وأحرز دوغ مكديرموت 16 نقطة. وفاز دنفر ناغتس 125-107 على شيكاغو بولز بفضل ثالث ثلاثية من الأرقام المزدوجة للاعبه نيكولا يوكيتش في آخر 12 مباراة. وسجل يوكيتش 19 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة ومرر عشر كرات حاسمة. وأنهى دوين ويد وراغون روندو اللقاء ورصيد كل منهما 19 نقطة مع شيكاغو الذي سجل له أيضا بوبي بورتيس 12 نقطة. وتغلب ديترويت بيستونز 120-113 على بورتلاند تريل بليزرز بعد وقت إضافي وفاز تشارلوت هورنتس 109-104 على لوس انجليس ليكرز كما تفوق ممفيس غريزليز 130-112 على فينكس صنز بفضل 29 نقطة من مايك كونلي و28 من مارك جاسول.