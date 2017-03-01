﻿الدوري السعودي: الهلال يتطلع إلى الإقتراب من اللقب عبر بوابة الاتحاد

الرياض – د ب أ: يسعى الهلال إلى الاقتراب خطوة كبيرة من حسم لقب الدوري السعودي مبكرا، عندما يواجه مضيفه الاتحاد في جدة الأحد المقبل في ختام المرحلة العشرين.

ويطمح الاتحاد، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة، إلى تقليص الفارق عن الهلال (المتصدر) برصيد 47 نقطة، حيث أن أي تعثر للهلال قد تعيد الحسابات لدخول النصر، الثاني برصيد 41 نقطة، في منافسة ثلاثية في حال فوزه في مباراته المقبلة، أما في حال فوز الهلال على الاتحاد سيبعده بتسع نقاط عن مضيفه ويعني بنسبة كبيرة الحسم قبل ست مراحل من نهاية البطولة والقضاء على آمال الاتحاد .ويعتمد الاتحاد الذي يقوده المدرب التشيلي سييرا على مجموعة من العناصر الشابة مدعمة ببعض عناصر الخبرة مثل فواز القرني وأحمد عسيري وعدنان فلاته وفهد المولد والكويتي فهد الأنصاري والتشيلي كارلوس فيلانويفا والمصري محمود كهربا والتونسي أحمد العكايشي. واستنادا إلى الأمور الفنية، فإن الكفة تميل نسبيا لصالح الهلال، لكن الاتحاد لن يكون سهلا وربما يكرر سيناريو مباراة الذهاب، عندما تغلب على الفريق الأزرق بثنائية نظيفة في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، خصوصا أنه يظهر دائما بصورة مختلفة أمام الفرق الكبيرة. ويسعى الهلال، الذي يسير بخطى ثابتة، إلى تجاوز عقبة مضيفه الاتحاد أو على الأقل الخروج بالتعادل، خصوصا أنه يعد حاليا في أفضل حالاته الفنية والمعنوية في ظل تكامل صفوفه وتوهج جميع لاعبيه .ويبرز في الهلال عدد من الدوليين، مثل أسامة هوساوي وياسر الشهراني وسلمان الفرج ونواف العابد وعبدالملك الخيبري، إلى جانب الرباعي الأجنبي الأوروغواني نيكولاس ميليسي والسوري عمر خريبين والبرازيلي كارلوس إدواردو ومواطنه هداف الفريق ليو بوناتيني .

وتنطلق الجولة اليوم بمباراة واحدة، حيث يستضيف الاتفاق نظيره الرائد، وفي رصيد الاتفاق 22 نقطة بالمركز الثامن، في حين يملك الرائد 23 نقطة بالمركز السابع .ويستضيف النصر الثاني بـ41 نقطة نظيره الفيصلي الذي يحتل المركز الحادي عشر بـ18 نقطة غدا الجمعة، في مهمة لا تخلو من صعوبة، حيث يسعى النصر جاهدا لمطاردة الهلال، والفيصلي يسعى للتخلص من مطاردة الفرق الأخيرة له، ما يجعله في موقف أكثر تعقيداً عند خسارته المباراة، ليكون في مصاف الفرق المهددة بالهبوط. ولا يخدم التعادل النصر أو الفيصلي كثيرا وقد يقلص حظوظ الأول في المنافسة ويمهد الطريق أمام الهلال المتصدر للاقتراب كثيرا من التتويج .كما يلعب غدا الباطن، الذي يحتل المركز العاشر مع الوحدة، الثاني عشر، وفي رصيد الأول 20 نقطة، وللوحدة 16 نقطة .ويلعب الأهلي (حامل اللقب) مع مضيفه الخليج السبت المقبل. ومن الناحية الفنية، فإن الكفة تميل للأهلي، الرابع برصيد 40 نقطة، الذي يقدم مستويات ملفتة، خاصة في مشواره الآسيوي بعد حصده النقاط الست والعلامة الكاملة في أول جولتين من مرحلة المجموعات، لذا يسعى إلى العودة بالنقاط الثلاث ليظل في مربع المنافسة على اللقب في حال تعثر الفرق الثلاثة الأولى .ويبحث الخليج، الذي يحتل المركز الأخير برصيد 14 نقطة، عن طوق النجاة من الهبوط الذي قد يعمق بقاءه بهذا المركز في حال تعثره، وربما تكون المباراة صعبه عليه، لكن قد يحدث مفاجأة أمام الأهلي ليتشبث بأمل البقاء في دوري المحترفين. ويلتقي الفتح (قبل الأخير) برصيد 15 نقطة مع الشباب، الذي يحتل المركز الخامس بـ26 نقطة، والتعاون السادس برصيد 24 نقطة مع القادسية التاسع برصيد 21 نقطة السبت المقبل.