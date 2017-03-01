﻿دوري أبطال آسيا: غوانتشو الصيني يفلت من الهزيمة… وجيجيو الكوري يسحق غامبا أوساكا الكوري

سول – د ب أ: أفلت غوانتشو إيفرغراند الصيني من الهزيمة أمام مضيفه سوون سامسونغ الكوري الجنوبي وتعادل معه 2/2 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة في دوري أبطال آسيا.

وافتتح ناتانيال سانتوس جونيور التسجيل لسوون في الدقيقة 15، ثم أدرك ريكاردو جولارت التعادل لغوانتشو في الدقيقة 25 قبل أن يتقدم سوون مجددا بهدف لجوناثان في الدقيقة 32 .وقبل تسع دقائق فقط من النهاية، أنقذ ألان دوغلاس الفريق الصيني من الهزيمة وسجل هدف التعادل 2/2. وفي المباراة الثانية في المجموعة، انتزع كاوساكي فرونتال الياباني تعادلا بطعم الفوز، عقب تعادله 1/1 مع مضيفه إيسترن بطل هونغ كونغ. وبادر مانويل بيلدا بالتسجيل لإيسترن في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، تسبب فيها تاتسوكي نارا مدافع كاوساكي الذي تلقى على إثرها البطاقة الحمراء. ورغم النقص العددي، أدرك الفريق الضيف التعادل في الدقيقة 52 عن طريق كو إيتاكورا، قبل أن تتضاعف معاناة كاواسكي الذي اضطر للعب بتسعة لاعبين، عقب طرد راينير في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع لحصوله على الإنذار الثاني. ورفع غوانتشو رصيده إلى أربع نقاط متصدرا المجموعة مقابل نقطتين لسوون، وظل إيسترن في قاع الترتيب بعدما حصد أول نقطة، فيما رفع منافسه الياباني رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، بعدما حقق تعادله الثاني على التوالي.

وفي المجموعة الثامنة، وجه جيجيو يونايتد الكوري الجنوبي ضربة موجعة لغامبا أوساكا الياباني على أرضه ووسط جماهيره حيث تغلب عليه 4/1. وكان الفوز هو الأول لجيجيو في المجموعة، وأنهى الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما ياسوهيتو إيندو لاعب أوساكا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43، ولي تشانغ مين في الثواني الأخيرة. وفي الشوط الثاني، أضاف توسكانو الهدف الثالث في الدقيقة 51، ثم سجل لي تشانغ مين الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 72، قبل أن يختتم أدميلسون التسجيل بالهدف الوحيد لأوساكا في الثواني الأخيرة. وفي المباراة الثانية في المجموعة، واصل جيانجسو سونينغ الصيني انطلاقته المثالية بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي، عقب تغلبه 2/1 على ضيفه أدليد الاسترالي. وعزز الفريق الصيني موقعه في الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط، في حين ظل رصيد أدليد بلا نقاط في قاع الترتيب، عقب تلقيه خسارته الثانية على التوالي. وارتدى أليكس تيكسيير لاعب جيانجسو ثوب الإجادة بعدما أحرز هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 14 و72، فيما سجل إيلي بابالغ هدف أدليد الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني. وبات يتعين على أدليد تحقيق نتيجة إيجابية في لقائه المقبل أمام ضيفه جيجيو في الجولة الثالثة يوم 15 آذار/ مارس الجاري، فيما يحل جيانجسو ضيفا على أوساكا الياباني.