﻿كأس فرنسا: بوردو ينتزع بطاقة التأهل الى ربع النهائي

باريس – الأناضول: تأهل فريق بوردو، إلى دور الثمانية (ربع النهائي) من كأس فرنسا.

وتغلب بوردو على ضيفه لوريان بهدفين لهدف ضمن منافسات دور الـ 16 (ثمن النهائي) للمسابقة المحلية. وتقدم لوريان بهدف في الدقيقة 47 عن طريق بنيامين جينوت، إلا أن بوردو ردّ بهدفين عن طريق غايتان لابورد في الدقيقتين 61 و72. وأسفرت بقية المباريات عن فوز أنجيه على باستيا بهدف نظيف، وفريغوس سانت رافائيل على أوكسير بهدفين نظيفين. وتقام مساء 4 مباريات في ثمن النهائي تجمع نيور مع باريس سان جيرمان، وكويفيلي مع غانغون، وأفرانش مع ستراسبورغ، ومارسيليا مع موناكو، على أن تختتم المواجهات بلقاء بيرجراك بيرجورد مع ليل.