﻿الدوري الانكليزي: ليستر يفاوض «الخبير» هودجسون لخلافة رانييري!

لندن – الأناضول: دخل نادي ليستر الإنكليزي، في مفاوضات مع مدرب منتخب انكلترا السابق روي هودجسون لتولي مسؤولية تدريب الفريق خلفا للإيطالي كلاوديو رانييري الذي تمت إقالته مؤخرا لسوء النتائج.

ووفقا لصحيفة «دايلي ميل» البريطانية، فإن مسؤولين من نادي ليستر اجتمعوا يوم الجمعة الماضي في العاصمة لندن مع هودجسون للتفاوض معه حول قيادة الفريق الكروي. وأضافت الصحيفة، أن مالك الفريق الإنكليزي يرغب في التعاقد مع المدرب هودجسون لأنه «يملك الخبرة الكبيرة لقيادة الفريق». ويحتل ليستر سيتي (حامل اللقب) المركز الخامس عشر الدوري الإنكليزي برصيد 24 نقطة. وأعلن ليستر إقالة رانييري من منصبه مدربا للفريق بسبب سوء النتائج التي حققها الفريق هذا الموسم. ونجح رانييري في دخول التاريخ من أوسع أبوابه بعدما قاد ليستر الملقب بـ»الثعالب» للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي للمرة الأولى في تاريخ النادي الموسم الماضي. ولتحقيقه هذا الإنجاز التاريخي، أصبح رانييري أفضل مدرب في العالم بناءً على تصويت الجماهير في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الذي يقام بشكل سنوي. وسبق لهودجسون أن تولى تدريب العديد من الفرق الإنكليزية أبرزها ليفربول وفولهام، إضافة إلى انتر ميلان الإيطالي، كما تولى تدريب المنتخب الإنكليزي في النسخة الأخيرة لأمم أوروبا قبل أن تتم إقالته لسوء النتائج.