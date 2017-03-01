﻿كأس ألمانيا: فرانكفورت يعبر إلى المربع الذهبي… وتأجيل مباراة دورتموند

فرانكفورت – د ب أ: تأهل اينتراخت فرانكفورت إلى المربع الذهبي لكأس ألمانيا بعد فوزه على ضيفه ارمينيا بيليفيد المنافس بالدرجة الثانية 1/صفر، في دور الثمانية للبطولة.

ويدين فرانكفورت بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه داني بلوم الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة السادسة عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليمنح فريقه بطاقة التأهل للمربع لأول مرة منذ عشرة أعوام. وشهدت المباراة مشاركة مؤثرة لماركو روس مدافع فرانكفورت للمرة الأولى منذ تعافيه من سرطان الخصية. ودفع المدرب نيكو كوفاكيتش بروس في الوقت بدل الضائع من المباراة وسط تصفيق حاد من الجماهير. وخضع روس لجراحة في أيار/ مايو الماضي بعد معاناته من ورم تم اكتشافه خلال اختبار للكشف عن المنشطات، ومنذ ذلك الحين وهو يخضع للعلاج الكيميائي. وفاز اينتراخت فرانكفورت بلقب الكأس أربع مرات، كان آخرها في 1988 لكنه بلغ المباراة النهائية في 2006. وجاء الفوز على بيليفيلد ليرفع بعض الضغوط عن كاهل فرانكفورت، الذي تراجعت نتائجه مؤخرا في البوندسليغا حيث تعرض لثلاث هزائم متتالية.

ومن ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن تأجيل مباراة بوروسيا دورتموند مع مضيفه شبورتفروينده لوته المنافس بدوري الدرجة الثالثة، في دور الثمانية لكأس ألمانيا. وقال شتيفان أيرمان المتحدث باسم الاتحاد الألماني إن ظروف الملعب لا تضمن إقامة المباراة بشكل آمن، وإنه تم إرجاء المباراة بالاتفاق مع فريق التحكيم و الفريقين المتنافسين. وتضررت أرض الملعب الذي يسع أكثر من عشرة آلاف متفرج باستاد «فريمو» بشكل بالغ بالفعل قبل هطول الأمطار والثلوج مساء الثلاثاء. ولم يكشف الاتحاد الألماني بعد عن الموعد الجديد للمباراة. وكان الطقس السيئ تسبب أيضا في تأجيل مباراة شبورتفروينده لوته مع شيمنيتز بدوري الدرجة الثالثة. وحقق شبورتفروينده لوته مسيرة رائعة في طريقه لبلوغ دور الثمانية للمرة الأولى حيث أطاح بفيردر بريمن وباير ليفركوزن اللذين يلعبان في البوندسليغا.