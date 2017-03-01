﻿إنريكي: من الطبيعي اعتمادنا على موهبة بحجم ميسي!

برشلونة – الأناضول: قال لويس إنريكي مدرب برشلونة، إن من الطبيعي أن يعتمد فريقه على موهبة بحجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يعتبر أفضل لاعب في العالم.

وأوضح: «ميسي أفضل لاعب في العالم ومن الطبيعي أن نعتمد عليه، دعونا نأمل بأن نتمكن من الاعتماد عليه لسنوات عدة». وعن مواجهة سبورتينغ خيخون في الجولة الخامسة والعشرين في الدوري الاسباني، أكد مدرب برشلونة أن المباراة مهمة وعلى الفريق الكتالوني التغلب على ضيفه والفوز بالنقاط الثلاث لمواصلة تحسين وضعه في الترتيب. وتحدث عن خوض المباراة رقم 100 مدربا: «المدرب يتم الحكم عليه عن طريق النتائج والبطولات، وهذا ما سيحدث في الموسم الحالي». ورفض الحديث عن مستوى الحكام، وإشادة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بتعامل لاعبي الفريق الملكي مع التحكيم. وحول الغيابات في فريقه، قال إنه قد يدفع بالمهاجم باكو ألكاسير بدلا من لويس سواريز، كما ينتظر الضوء الأخضر من الجهاز الطبي لمشاركة الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، والتركي أرضا طوران.