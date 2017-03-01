﻿وثائقي يعبر عن قرار اللاجئين الفلسطينيين الدفن في ثرى وطنهم

بيروت – «القدس العربي» : لم تيأس كاميرات التصوير بشتى أنواعها من البحث عن بؤس العيش والإهمال الذي يعانيه اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات لبنان. أما الشابة الفلسطينية ميرا صيداوي فحملت الكاميرا مدعومة بابتسامتها وفي جعبتها سؤال وحيد واتجهت إلى مخيم برج البراجنة، رغم اللون القاتم للسؤال، طرحته ميرا بمحبة وتودد، وجاءتها الإجابات بالروح نفسها. سألت جدتها أولاً: «لما تموتي وين بتحبي تندفني»؟ والسؤال نفسه طرحته على رجال ونساء آخرين في المخيم ومن فئات عمرية متنوعة مع غلبة لكبار السن. أما الهدف فكان فيلما وثائقيا طلابيا عُرض في مسرح الجامعة اللبنانية الأمريكية وحمل عنوان «مخيم ع دواليب أربعة».

هو سؤال مصيري، قد يجيب عليه البعض سريعاً «بعيد الشر» ويستعيذ بالله من طارحه. لكن ميرا صيداوي، التي تدرس الاخراج في الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت، حصلت على إجابات وطنية بامتياز وعاشقة لفلسطين حتى بعد الممات. الجامع المشترك في الفيلم أن كافة من طرحت ميرا السؤال عليهم كرروا طرحه بأنفسهم: «وين بدي اندفن بس أموت»؟ وتشاركوا الرد السريع «طبعاً بأرضي.. ببلدي.. بفلسطين». وكان لها أن بادرت عجوزاً مستغربة رده: «بتعيش هون وبدك تموت بفلسطين»؟ وكان الجواب «بحب أموت بمحل في هوا غير هيدا الهوا»؟

فكرة جميلة أن يتحول الموت لاستفتاء انتماء للوطن السليب. فكرة مميزة أن يحمل أحدهم أو بالأحرى إحداهن سؤال الموت إلى آخرين فيحل بينهم على الرحب والسعة. في بداية رحلتها مع سؤالها رافقت صيداوي جدتها على مقبرة قريبة من المخيم مخصصة للفلسطينيين. حاولت «زكزكتها» بالسؤال عن صلتها بتلك المقبرة. «طبعاً هاي لينا إحنا الفلسطينية». وسمت لها رجلاً من العائلة رحل في ألمانيا ونقل جثمانه إلى لبنان. أما الجدة فترغب بفلسطين مقراً لجسدها بعد الرحيل، «ولو هلق قالولي رجعي بترك كل شي وبروِّح ع عكا».

العجزة من سكان مخيم برج البراجنة يعيشون أمل الحياة إلى يوم يكحلون به عيونهم بتراب وطنهم «شو إلنا هين»؟ لم يؤرقهم سؤال الموت طالما أنه في نهاية المطاف يعود بهم إلى وطنهم. وكان للشباب ردهم الممزوج بين الجد والمزاح كأن يسأل أحدهم بعد سماع سؤال المخرجة: «شو الاحتمالات»؟

في شريطها الوثائقي «مخيم ع دواليب أربعة» يسجل لصيداوي قربها من الذين اختارتهم لتطرح عليهم سؤالها. فلم يجفلوا منه ولم يتهربوا. لم تكن عين الكاميرا خاصتها من نسيج غريب على الناس فباحوا دون قيود. وربما أتت اجابات من سألتهم كما مشاعرهم التي تقول بأنهم حيث هم في اقامة مؤقته. تلك الاجابات حتمت على المخرجة العنوان: «مخيم ع دواليب اربعة». هو مخيم يستعد للعودة. أما صيداوي فاستحقت التهنئة على فكرتها الجديدة ولتنفيذها بسلاسة.