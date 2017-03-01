﻿تونس تمنع الأكياس البلاستيكية

تونس ـ أ ف ب: دخل منع الأكياس البلاستيكية في المتاجر الكبرى حيز التنفيذ امس الاربعاء في تونس التي عانت من تدهور بيئي في السنوات الاخيرة. وخلال النهار كان متجر كبير يعرض بدل الأكياس البلاستيكية الأحادية الاستعمال، أكياسا «بيئية» قابلة للاستخدام المتكرر بنصف السعر للتشجيع على شرائها فيما كان متجر آخر يبيع أكياساً قماشية بسعر زهيد.

واتى قرار المنع اثر اتفاق بين وزارة البيئة والغرفة النقابية للمساحات الكبرى. وكانت الوزارة اوضحت العام الماضي ان الهدف من القرار هو حماية «التنوع الحيوي» في البلاد ووضع حد «للتلوث البصري». وقال وزير البيئة رياض المؤخر في تشرين الثاني/نوفمبر ان «النفايات تنتشر أينما كان» منذ ثورة العام 2011. ويقتصر الإجراء الآن على الأكياس البلاستيكية عند صناديق الدفع فقط. وهي ستبقى متوافرة في قسم الفاكهة والخضار في المتاجر الكبرى وفي الأسواق ولدى البقالين.