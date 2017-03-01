﻿حديقة حيوانات بريطانية مهددة بالإغلاق بعد نفوق 486 حيوانا

لندن ـ ف ب: جاء في تقرير ان حديقة حيوانات بريطانية مهددة بالاغلاق وبملاحقات قضائية في حق صاحبها بسبب إهمال وأخطاء متكررة ادت الى نفوق 486 حيواناً ووفاة موظفة في غضون أربع سنوات.

وتقع حديقة «ساوث ليكس سافاري زو» في دالتون-إن-فورنس (شمال غرب انكلترا) وقد نفق فيها في السنوات الأربع الأخيرة 486 حيواناً على ما جاء في تقرير وضعه محققون عينتهم الحكومة البريطانية.

وعزا المحققون نفوق الحيوانات الى إدارة صاحب الحديقة ديفيد جيل وأوصوا بمقاضاته.

وفي العام 2016 كانت الحديقة تضم 1600 حيوان. واكد التقرير ان «الظروف التي تحتجز فيها الحيوانات صادمة وتسببت مباشرة بنفوق الكثير منها» معدداً خصوصاً خدمات بيطرية سيئة وغياب النظافة وحميات غذائية غير مناسبة. وستبقى الحديقة مفتوحة بانتظار القرار الذي سيدرس الاثنين المقبل.