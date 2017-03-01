﻿هيجان البحر يقتل سبعينية مغربية

الرباط ـ «القدس العربي»: توفيت سيدة مغربية في عقدها السابع، مساء الثلاثاء، فور نقلها إلى المستشفى في الرباط بعدما باغتتها، موجة قوية جراء هيجان البحر وكانت برفقة خمسة أشخاص آخرين، يتجولون على شاطئ «فالدور» في الهرهورة القريبة من الرباط. وأفادت السلطات المحلية بأن الوقاية المدنية تدخلت وتمكنت من إنقاذ الأشخاص الستة، وهم مواطنان فرنسيان (أب وطفل) ومواطن كندي وثلاث سيدات، من الغرق. وأضافت أنه تم نقل الستة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية إلا أن إحدى السيدات (77 سنة) لفظت أنفاسها الأخيرة.

وعاش سكان مدينة الدار البيضاء والرباط وسلا، اول أمس الثلاثاء، لحظات من الرعب، بسبب ارتفاع الأمواج، وقال لحسين يوعابد، مسؤول التواصل في مديرية الأرصاد الجوية، إن ذلك ناتج عن مرور منخفض جوي آت من شمال غرب الجزر البريطانية، مصحوب برياح قوية أدت إلى علو وارتفاع الأمواج في الساحل الأطلسي.

وأوضح أن الأمواج العالية التي شهدتها مدن سلا، والرباط، والدار البيضاء، تعرف بـ»بحر هائج نتيجة الرياح» أو «مزيج بين الرياح والبحر» وأضاف أن هذه الظاهرة تقع في فترة مدة البحر، التي تكون مرتفعة في بداية الشهر القمري، إذ يتراوح مد البحر ما بين 3 و3.5 متر.

وقال إن فــــــترة المد، وعلو الأمواج، التي وصــــلت أمس إلى 5 أمتار، بسبــــب المنخفض الجــــوي، الآتي من شمال غربي الجزر البريطانية، ما أدى إلى مزج الرياح بالبحــــر، وجعل البحر يضرب بقوة، ويخلف بعض الخسائر المادية، والبشرية.

وأكد يوعابد أن مديرية الأرصاد الجوية كانت قد توقعت علو البحر، وأرسلت نشرة إنذار للبحارة من أجل عدم الإبحار واتخاذ كل الاحتياطات.