﻿العنوسة وارتفاع تكاليف الزواج في السعودية تفجر الجدل بين الجنسين على مواقع التواصل

لندن ـ «القدس العربي» ـ من مي عبد العزيز: أطلق مغردون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وسم «هاشتاغ» في السعودية بعنوان: #سعوديات_مايبون_إلا_عيال_ديرتهم، فأثار الجدل بين مستخدمي الموقع، وكان الأكثر تداولاً على «تويتر»، فقد وصل عدد التغريدات فيه لأكثر من 76 ألف تغريدة.

وانتقل الوسم الى وسائل تواصل أخرى كـ»الفيسبوك» فأخذ حيزاً ملحوظاً في تلك الوسائل وعزا ناشطون سبب التفاعل مع تلك التغريدة يرجع إلى انتشار العنوسة في السعودية، وقلة إقبال الشباب على الزواج بسبب التكاليف الباهظة، وهذا ما دفع محمد الداري إلى المشاركة، مطالباً باسترداد ما كلفه زواج لم يعقد، قائلاً «رجعي الفلوس يا نجود».

واستمر عدد من الرجال في نشر» الهاشتاغ» مؤكدين أنهم يرغبون في الزواج من فتيات بلدهم قائلين إن السعوديات «تاج راسهم وفخرهم» لكن بعضهم طلب من الفتيات السعوديات «الابتعاد عن طلب المهر العالي». وعلى صعيد آخر جاءت تغريده «تين تان» صادمة حيث قال «ولكن لا أحد يريدكن». فاندلعت التغريدات الهجومية، فكتبت نونا كول «أفضل أن أقضي حياتي مع أجنبي مسلم، إنهم أكثر لطفاً من الرجل السعودي». فرد الفهيمي «على أساس أن لديكن خياراً آخر؟». وانقسمت المغردات اللاتي شاركن في استخدام «الهاشتاغ» إلى فريقين، فعبر بعضهن عن تأييدهن وقالت إحداهن في هذا السياق «ما يقدر السعودية إلا سعودي مثلها، تصونه بعرضه وماله».

وبتدعيم آخر للفكرة قالت ليلى «أكيد فديتكم عيال ديرتنا السعوديين، ما يملى عبنا إلا هم، جزمة السعودي تساوي مليون أجنبي حاقد حقير». بينما قالت فئة أخرى إنهن لا يرغبن في الزواج من رجل سعودي لأن الكثيرين منهم «يسيئون للمرأة ويعنفونها» على حد قولهن. وجاءت تغريدة مناهضة النسوية بالنهج نفسه فقالت إن»4.4 مليون امرأة يتعرضن للإيذاء البدني والاعتداء الجنسي سنوياً، بسبب الحرية المزعومة». ودعمت قولها بفيديو يشير إلى الاضطهاد الذي تتعرض له المرأة السعودية. ومن هنا طالبت بعض الفتيات من مستخدمي «تويتر» بعدم التعميم، والرضوخ للواقع، وبدا هذا واضحاً في قول سارة «حلمك الرجل التركي، لكن السعودي هو واقعك».