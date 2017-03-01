﻿نصف نساء تونس بلا عمل!

تونس ـ «القدس العربي» ـ من حسن سلمان: أكدت مسؤولة تونسية أن حوالي نصف نساء تونس يعانين من البطالة وخاصة ممن يحملن شهادات جامعية، مشيرة إلى أنها لا تتجاوز لدى الرجال 15 في المئة. وقالت مُنية رايس المغيربي المستشارة لدى وزير التكوين المهني والتشغيل ان النسبة العامة لبطالة المرأة في تونس تبلغ 22 في المائة لكنها تصل الى حدود 50 ٪ في بعض الجهات، مقابل 15 في المئة فقط لدى الرجال.

وأضافت خلال ندوة صحافية في العاصمة التونسية «أربعون في المئة من النساء الحاملات لشهادات جامعية يعانين من البطالة» مشيرة إلى أن جميع الوزارات التي تعمل على تفعيل المخطط الخماسي للحكومة، تتبنى مقاربة النوع الاجتماعي في برامجها ومشاريعها ومخططاتها المستقبلية، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة للمساواة بين المرأة والرجل.

وتبلغ نسبة البطالة في تونس حوالي 16 في المئة (وفق إحصائيات حكومية) وتفاقمت ظاهرة الفقر والبطالة في السنوات الأخيرة بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية، في ظل الضغط المتواصل على الحكومة لإيفاء وعودها التنموية لعدد من المناطق المهمشة والمحرومة في البلاد.