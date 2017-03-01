﻿إيطالي يحمل أكبر عدد من الشهادات الجامعية في العالم

فيلتري (إيطاليا) ـ أ ف ب: الشخص الحائز اكبر عدد من الشهادات الجامعية في العالم إيطالي ولد في روما قبل سبعين عاماً…هو رجل ممتع وفرح خلافاً لكل التصورات.

ويقول لوتشانو باييتي الحائز 15 شهادة جامعية «أشعر بأنني أكثر تحرراً بفضل الكتب» مشيراً إلى أن الكلمتين مشتقتان من المصدر عينه في اللغة الإيطالية. وقد علق شهاداته في مكتب منزله الواقع في بلدة فيليتي جنوب روما حول نسخة عن لوحة بورتريه تمثل الكاتب الفرنسي لوي-فرانسوا بيرتان من إنجاز الرسام الفرنسي إنغر سنة 1832.

يقول مدير المدرسة التكميلية المتقاعد الذي دخل موسوعة «غينيس» سنة 2002 بعد حصوله على شهادة ثامنة في «العلوم الحركية» من جامعة «سابيينتسا» في روما «كان (الكاتب) بحر معرفة».

وهو كان في تلك الفترة يحمل شهادات في علم الاجتماع والآداب والحقوق والعلوم السياسية والفلسفة. وقد أضاف إليها سبع إجازات جديدة، من بينها واحدة في العلوم الاستراتيجية من تورينو وأخرى في علم الجرائم من روما والأخيرة حصل عليها في الأول من شباط/فبراير من جامعة نابولي في العلوم السياحية.

ويروي هذا السبعيني الذلق اللسان الذي يحب الحياة ويتمتع بحس الفكاهة «إنه تحد جديد أعقد العزم على مواجهته كل مرة. وأريد أن أعلم إلى أي مدى يستطيع جسمي ودماغي التحمل». وقد كان باييتي مدرباً رياضياً وهو دخل الأوساط الجامعية بفضل شهادته في اللياقة البدنية سنة 1972. ويصرح «كنت أتابع دروساً نظرية بموازاة الحصص الرياضية وهي كانت تروق لي كثيراً وولدت في الرغبة في التعلم». وباييتي متزوج وله ابن في الثانية والعشرين من العمر. ولا يعتزم التوقف راهناً، فهو يحضر لشهادة في العلوم الغذائية ستضاف إلى ترسانته الواسعة من الإجازات الجامعية.