ماليزيا تطالب الكوريين الشماليين القادمين إليها بالحصول على تأشيرات

كوالالمبور- د ب أ- قال نائب رئيس الوزراء الماليزي زاهد حميدي الخميس إن مواطني كوريا الشمالية الذين يسافرون إلى ماليزيا سيحتاجون إلى تقديم طلب للحصول على تأشيرة بدءا من الأسبوع المقبل.

ويهدف القرار إلى معالجة مخاوف أمنية في أعقاب مقتل كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بحسب ما قاله حميدي للصحفيين.

يذكر أنه في السابق كان باستطاعة الكوريين الشماليين دخول ماليزيا بدون تأشيرة والبقاء فيها لمدة تصل إلى 30 يوما.

واتهمت امرأتان الأربعاء بالقتل بسبب مزاعم تتعلق بقيامهما بتسميم كيم من خلال إلقاء غاز الأعصاب “في إكس″ على وجهه في مطار كوالالمبور الدولي.

وتم احتجاز رجل كوري شمالي على خلفية ذلك الحادث.

ولا تزال الشرطة الماليزية تبحث عن سبعة كوريين شماليين بشكل إجمالي يعتقد أنهم على صلة بعملية القتل، ومن بين هؤلاء دبلوماسي في السفارة الكورية الشمالية في كوالالمبور وعامل بشركة إير كوريو للطيران، وهي الشركة الوطنية الرسمية.