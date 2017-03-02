عواصف قتلت ثلاثة في الغرب الأوسط الأمريكي تصل إلى شرق البلاد

شيكاغو- رويترز- قالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية إن بقايا أعاصير وعواصف قتلت ثلاثة أشخاص على الأقل ودمرت منازل في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي وصلت إلى الجنوب الشرقي يوم الأربعاء لتجتاح المنطقة ببَرَد ورياح عاتية.

وقال جاريد جاير وهو من مركز التنبؤ بالعواصف التابع لهيئة الأرصاد الجوية في نورمان بأوكلاهوما إن تحذيرات من عواصف رعدية حادة صدرت في أنحاء مختلفة من الجنوب الشرقي وتم رصد رياح بسرعة وصلت إلى 96 كيلومترا في الساعة مع تحرك العاصفة باتجاه ساحل المحيط الأطلسي.

وقال إنه على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد احتمال حدوث إعصار فإن العواصف فقدت كثيرا من قوتها التي أثارت سلسلة من الأعاصير من ولاية أيوا وحتى ولاية تنيسي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وقال جاير “إنه رمق أخير نوعا ما … الشيء الرئيسي الذي نتوقعه من هناك هو رياح وبَرَد سيتسبب في أضرار”.

وبحسب مسؤولين محليين ووسائل إعلام فإن الكهرباء انقطعت عن آلاف العملاء وسقطت أشجار وتهدمت منازل على مسار العواصف الرعدية التي بلغت سرعة الرياح فيها 126 كيلومترا في الساعة في كوانتيكو بفرجينيا على أطراف واشنطن.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن خبراء الطقس سجلوا ما لا يقل عن 23 إعصارا في ولايات إلينوي وميزوري وأيوا وتنيسي وإنديانا مساء الثلاثاء.