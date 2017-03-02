إطلاق سراح أرملة عمر متين مهاجم الملهى الليلي في أورلاندو بكفالة

لوس أنجليس- د ب أ- ذكر تقرير إعلامي أمريكي أن أرملة المسلح الذي قتل بالرصاص عشرات الأشخاص في ملهى ليلي الصيف الماضي في أورلاندو بولاية فلوريدا أفرج عنها بكفالة الأربعاء.

وقال القاضية الأمريكية دونا ريو في محكمة بكاليفورنيا إن نور سلمان لا تمثل أي خطر على الشعب أو تعتنق آراء متطرفة، وفقا لصحيفة أورلاندو سنتنيل.

وكانت سلمان (31 عاما) قد دفعت ببراءتها من تهمة اعتراض العدالة ومساعدة زوجها عمر متين الذي قتل 49 شخصا في هجوم في حزيران/ يونيو حيث كان قد تعهد بالولاء لتنظيم الدولة الاسلامية “داعش”. وقامت الشرطة بقتله رميا بالرصاص.

وأمام الحكومة يومان للطعن على ذلك القرار.