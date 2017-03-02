المرشح الفرنسي للرئاسة ماكرون يريد منع النواب من توظيف أقاربهم في حال فوزه

باريس- أ ف ب- أعلن مرشح الوسط إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية إيمانويل ماكرون في مقابلة نشرت الخميس أنه سيمنع النواب، في حال انتخابه، من توظيف أقاربهم أو أفرادا من عائلاتهم.

وفي مقابلة مع صحيفة “لوباريزيان”، قال ماكرون وزير الاقتصاد السابق في عهد الرئيس فرنسوا أولاند “سنمنع النواب من توظيف أقاربهم أو أفرادا من عائلاتهم، بهدف إنهاء المحسوبية”.

وهذه المسألة حاضرة بقوة في الحملة الانتخابية، خصوصا بسبب فضيحة تقاضي زوجة المرشح فرنسوا فيون، بنلوب، واثنين من أولاده رواتب مساعدين وهميين.

وأوضح ماكرون “أنا لست أبدا ضد التوظيف العائلي عندما يتم دفع المرتبات من المال الخاص. لكن عندما يتعلق الأمر بالمال العام، لا ينبغي توظيف الأقارب”.

وماكرون الذي أشارت استطلاعات الرأي إلى أنه سيفوز في الجولة الثانية، سيقدم الخميس أمام زهاء 300 صحافي مستندا من ثلاثين صفحة يتعلق ببرنامجه.