قصف أمريكي على مواقع مفترضة للقاعدة في البيضاء وأبين اليمنيتين

صنعاء- د ب أ- أكدت مصادر محلية يمنية الخميس أن طائرات أمريكية من دون طيار قصفت مواقع يعتقد أنها تابعة لعناصر تنظيم القاعدة في محافظتي البيضاء وأبين.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، إن طائرات أمريكية من دون طيار، شنت سلسلة غارات جوية على “وادي الصعيد” بمديرية الصومعة، في محافظة البيضاء (268 كلم جنوب شرق العاصمة صنعاء).

وأدى القصف، حسب المصادر ذاتها، إلى مقتل أربعة أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة.

وذكرت المصادر أن معظم سكان المنطقة نزحوا فور سماعهم تحليق الطيران تحسباً لعملية إنزال جوي للقوات الأمريكية كما حدث في قرية “يكلا” بالبيضاء أواخر كانون ثان/ يناير الماضي وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، بينهم مدنيون.

وفي محافظة أبين، جنوبي البلاد، قصفت طائرات أمريكية من دون طيار مواقع متفرقة بمنطقة موجان في جبل المراقشة، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف.