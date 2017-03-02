تنظيم الدولة ينسحب من مدينة تدمر بعد تلغيم وتفخيخ الكثير من مناطقها

القاهرة- د ب أ- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس بأن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” انسحب من مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وذكر في بيان أن “الطائرات الحربية والمروحية الروسية تواصل قصفها المكثف على عدة نقاط في المدينة ومحيطها، بالتزامن مع استكمال انسحاب عناصر تنظيم داعش من المدينة”.

وأوضح المرصد أن القوات الحكومية والقوات الموالية لها لم تتمكن حتى اللحظة من الدخول إلى عمق المدينة بسبب قيام التنظيم بتفخيخ وتلغيم الكثير من نقاطها.

وكان المرصد أفاد الليلة الماضية بأن القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها تمكنوا من دخول تدمر.

وكانت الحكومة السورية أطلقت بداية العام الجاري عملية لتحرير مدينة تدمر التي سقطت بيد تنظيم داعش للمرة الثانية في كانون أول/ ديسمبر الماضي.