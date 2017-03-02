العاهل السعودي يدعو إلى الوقوف “صفا واحدا” لمواجهة الإرهاب

الأناضول- دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، الأمة الإسلامية للوقوف “صفاً واحداً” لمواجهة التحديات التي تواجهها وفي مقدمتها التطرف والإرهاب.

جاء هذا في كلمة ألقاها أمام البرلمان الإندونيسي خلال الزيارة التي يقوم بها للبلاد، ضمن جولة آسيوية بدأها الأحد الأحد الماضي بماليزيا.

وقال العاهل السعوي في كلمته إن “التحديات التي تواجه أمتنا الإسلامية خاصة والعالم بصفة عامة وفي مقدمتها ظاهرة التطرف والإرهاب وعدم احترام سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية، تستدعي أن نقف صفاً واحداً في مواجهة التحديات”.

كما دعا إلى تنسيق “المواقف والجهود بما يخدم مصالحنا المشتركة والأمن والسلام الدولييْن”.

وأشاد الملك سلمان بما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين خلال زيارته.

ووقعت السعودية وإندونيسيا، الأربعاء، 11 اتفاقية تتضمن إعلان مشترك حول رفع مستوى الرئاسة للجنة المشتركة، ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون بين البلدين في مجالات مختلفة.

ووصل العاهل السعودي الأربعاء، إلى إندونيسيا ثاني محطات جولته الآسيوية قادما من ماليزيا، في زيارة تستمر حتى 12 مارس/ آذار الجاري.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يجريها ملك سعودي لإندونيسيا منذ 1970.

وتشمل الجولة الآسيوية إلى جانب ماليزيا، وإندونيسيا، كلا من: سلطنة بروناي دار السلام، واليابان، والصين، والمالديف، والأردن.