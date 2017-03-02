مصادر عراقية: قوات كردية توقف عمليات تصدير نفط كركوك عبر جيهان التركي

كركوك – د ب أ – أفادت مصادر عراقية بشركة نفط الشمال ومقرها مدينة كركوك الخميس، بأن قوات عسكرية كردية تابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، أوقفت عمليات ضخ النفط الخام من حقول كركوك الشمالية إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.

وقالت المصادر إن عمليات ضخ النفط الخام من حقول كركوك توقفت في الساعة التاسعة من صباح اليوم حسب التوقيت المحلي ، حيث كانت معدلات التصدير المقدرة لهذا اليوم حوالي 160 ألف برميل وأن عمليات الضخ توقفت بشكل تام الآن .

وأوضحت أن قوات عسكرية كردية اقتحمت محطة ضخ النفط في الخط العراقي التركي غربي كركوك بالقرب من ناحية( يايجي)، وقامت بإخراج العاملين منها ومنعت موظفي الوجبة الصباحية من الدخول إليها وطلبت منهم إيقاف الضخ بشكل فوري وألزمت إدارة شركة نفط الشمال بإيقاف الضخ.

وذكرت المصادر أن “القوات العسكرية الكردية تابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني في كركوك ، وجاء الإجراء عقب اتهام وزارة النفط بتنفيذ اتفاقات دون مراعاة أوضاع كركوك أو إنصافها بصرف مخصصات مبالغ البترول دولار أو تعيين موظفين أو إنشاء مصفاة جديدة في كركوك وتنفيذ عمليات تطوير لمصفاة كركوك القديمة”.

وتضم شركة نفط الشمال حقول جمبور وخباز وكركوك والتي تنتج قرابة 175 ألف برميل يومياً تذهب أكثر من 100 ألف برميل منها إلى تركيا عبر الخط الممتد عبر أراضي إقليم كردستان.

فيما تدير وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان بعد أحداث حزيران/يونيو عام 2014 حقلي باي حسن وافانا اللذان ينتجان أكثر من 250 ألف برميل يومياً .