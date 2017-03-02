إصابة 11 فلسطينياً قرب القدس في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

أبو ديس- الأناضول - أصيب 11 فلسطينياً بجراح وبحالات اختناق الخميس، خلال مواجهات بين قوة عسكرية إسرائيلية، وطلبة جامعيين في بلدة أبو ديس، شرقي القدس المحتلة، بحسب شهود عيان ومصادر طبية.

وقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت بين عشرات الطلبة والجيش الإسرائيلي بمحيط جامعة القدس (غير حكومية)، في بلدة أبو ديس. وأضاف الشهود، إن الجيش أطلق الرصاص المطاطي، وقنابل الغازالمسيل للدموع تجاه الطلبة، الذين رشقوا آلياته بالحجارة والعبوات الفارغة.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، في بيان مقتضب إن طواقمها تعاملت مع ستة اصابات بالرصاص المطاطي، وخمسة جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.