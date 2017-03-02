كوريا الشمالية تتوعد مناورات سيؤول – واشنطن برد “قاس″

سيؤول – الأناضول -أعلنت كوريا الشمالية، عن استعدادها للرد بشكل “قاس″ على أي تهديد محتمل يمكن أن ينتج عن المناورات العسكرية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية التي انطلقت الأربعاء.

وحذرت حكومة بيونغ يانغ في بيان، نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، الخميس، من أنها ستقوم بــ “رد قاس وبلا هوادة ” في حال سقوط حتى ولو قذيقة واحدة في مياهها، من المناورات المشتركة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ووصف البيان المناورات العسكرية المذكورة بـ”التحضير للاحتلال”، وجاء فيه أن “موقفنا الذي نعلنه للعالم، ليست كلمات جوفاء بأي شكل من الأشكال“.

وبدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، مناورات عسكرية سنوية مشتركة، في ظل تصاعد التوتر بعد التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية ومقتل الأخ غير الشقيق لزعيمها.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أمس، أن المناورات العسكرية المعروفة باسم “فرخ النسر” التي انطلقت أمس مع الولايات المتحدة الأمريكية، ستتواصل حتى نهاية نيسان/ أبريل المقبل.