محكمة فرنسية ترجئ قرارها بشأن تسليم رئيس وزراء كوسوفو السابق

كولمار – رويترز – قالت محكمة استئناف فرنسية الخميس، إنها ستؤجل قرارها بشأن احتمال تسليم رئيس وزراء كوسوفو السابق راموش هاراديناي الذي كان أحد القادة الميدانيين في حرب كوسوفو عامي 1998 و1999.

واعتقلت السلطات هاراديناي بعد وصوله جوا إلى فرنسا في الرابع من يناير كانون الثاني بناء على طلب من صربيا التي تعتبره مجرم حرب لدوره في قيادة حرب عصابات في كوسوفو التي كانت إقليما جنوبيا صربيا وقتها.

وزاد اعتقال هاراديناي من توتر العلاقات الدبلوماسية الهشة بين صربيا وكوسوفو التي أعلنت استقلالها بدعم غربي عام 2008 وطالبت بلجراد بالتوقف عن الملاحقة القضائية لمن كانوا على صلة بالصراع.

وحث حزب التحالف من أجل مستقبل كوسوفو الذي يتزعمه هاراديناي السلطات الفرنسية على وقف الإجراءات القانونية ضده.

وقالت صربيا في يناير كانون الثاني إنها سترفض تسليم الأشخاص الذين تسعى فرنسا لتسلمهم إذا لم تسلم هاراديناي.