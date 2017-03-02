مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 بسبب الطقس العاصف في شرق الصين

بكين - د ب أ – قالت السلطات المحلية الصينية الخميس، إن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ما لا يقل عن 20 بسبب الطقس العاصف الذي ضرب إقليم جيانجسو بشرق الصين مساء الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة”شينخوا” عن هيئة الأرصاد في مدينة يانشينج إن عواصف قوية اجتاحت مدينتي واشي ويانشينج، بلغت سرعتها 110 كيلومتراً في الساعة، وأدت لاقتلاع الأسطح وإلحاق الضرر بمنشآت الكهرباء.

وقد توفى شخص كان يسير على قدميه في مدينة واشي، بعدما سقط عليه لوح إعلاني.

وقد لقى خمسة أشخاص حتفهم في يانشينج في حوادث بسبب العواصف.

وقد أصيب أكثر من 20 شخصا في مقاطعة فونينج في يانشينج، الأكثر تضرراً من العاصفة.

وقد بدأت الحكومة المحلية في تطبيق خطة إنقاذ عاجلة .