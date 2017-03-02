القوات البحرية والجوية في تايوان تجري تدريبات في بحر الصين الجنوبي

تايبه - رويترز – قال وزير دفاع التايواني فنغ شيه كوان الخميس، إن البحرية في تايوان ستزيد دورياتها المنتظمة في بحرب الصين الجنوبي وتجري تدريبات مشتركة مع القوات الجوية رداً على تنامي القوة العسكرية للصين في المنطقة.

وقال الوزير خلال جلسة للبرلمان “بالنظر إلى تحول استراتيجية الصين واستثمارها في معدات الأسلحة الجديدة فإن جيشنا سيمارس إصلاحات جديدة في التدريب.”

وأضاف فنغ لدى عرضه لأحدث تقرير صادر عن الوزارة، أن “البحرية أثناء تسييرها لدورياتها المنتظمة في بحر الصين الجنوبي ستجري تدريبات مشتركة مع القوات الجوية فيما يتعلق بحماية الصيادين ونقل الإمدادات… وعمليات الإنقاذ لتعزيز القدرة القتالية للدوريات البحرية والجوية.”

وتحلق طائرات عسكرية صينية بانتظام فوق بحر الصين الجنوبي. وفي الآونة الأخيرة أبحرت حاملة طائرات صينية حول تايوان فيما سمته بكين تدريبات روتينية.

وقال فنغ إن ممارسة الصين لتلك التدريبات على نطاق جوي وبحري أوسع وخصوصاً في المحيط الهادي شرقي تايوان يمثل “زيادة في الخطر”.

ولدى سؤاله من جانب أحد المشرعين عن نشر نظام صواريخ أرض جو مضاد للصواريخ -وهو نوع متقدم من نظام الدفاع الصاروخي باتريوت- رد وزير الدفاع بقول “إن نشر هذه القوة هو من أجل أمن بلدنا فقط.”