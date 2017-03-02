القوات الحكومية السورية تبدأ دخول مدينة تدمر الأثرية

دمشق - د ب أ – دخلت القوات الحكومية السورية والمجموعات المسلحة الموالية لها الخميس، إلى مدينة تدمر أول مرة منذ سقوطها بيد تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف في 11 كانون أول / ديسمبر الماضي.

وأكد مصدر ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية، أن أولى المجموعات المقاتلة من الجيش السوري دخلت صباح اليوم من الجهة الجنوبية لمدينة تدمر، بعد فرار أغلبية مسلحي “الدولة” باتجاه البيارات الشرقية في الأطراف الشرقية للمدينة.

ولفت المصدر إلى أن دخول القوات إلى مدينة تدمر “يسير ببطء شديد جداً بسبب بقاء العديد من القناصين في بعض الأبنية داخل المدينة إضافة إلى المفخخات والألغام التي زرعها مسلحو داعش قبل فرارهم”.

وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات داخل المدينة تكاد تكون معدومة باستثناء بعض البؤر في أطراف المدينة حيث ما يزال بعض مسلحي “الدولة” يتمركزون داخل المدينة لمنع تقدم الجيش.

وكشف المصدر أن التركيز يتم حالياً على تفكيك الألغام حيث يعمل الخبراء الروس والسوريين جنباً إلى جنب لضمان الدخول الآمن إلى المدينة ومنعاً لسقوط ضحايا بين القوات المتقدمة.

إلى ذلك أعلن مصدر رسمي سوري ، في بيان نشر اليوم بدمشق ، إن “الجيش سيطر على جبل الطار الاستراتيجي والقصر القطري ويلاحق فلول داعش في المنطقة”.