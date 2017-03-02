العراق والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لمحاربة التطرف

بغداد - الأناضول – وقعت الحكومة العراقية، الخميس، اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمحاربة التطرف بتكلفة 12 مليون دولار أمريكي.

وقال وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي، في مؤتمر صحافي على هامش توقيع الاتفاقية ببغداد إن، “الاتفاقية تعتبر جزءاً من اتفاقيات سابقة تم توقيعها، لمساعدة العراق في شتى المجالات من طرف الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح الجميلي، أن “الاتفاقية تخص محاربة التطرف لدى شريحة الشباب وتمتد لعامين مقبلين”.

ووقعت الحكومة العراقية في ديسمبر/ كانون أول الماضي، اتفاقية المنحة المالية الأوروبية البالغة نحو 86 مليون يورو (91.1 مليون دولار) مع الاتحاد الأوروبي، لإعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة من قبضة مسلحي تنظيم “الدولة الاسلامية”.

وفي يونيو/حزيران 2016، وقع الجانبان على اتفاقية دعم التعليم الابتدائي والثانوي في العراق، بقيمة 23 مليون يورو (24.3 مليون دولار)، وأخرى بقيمة 27 مليون يورو (28.6 مليون دولار)، تمويل مشروع العدالة الجنائية والتنمية المحلية.

ويعاني العراق من أزمة مالية حادة وعجز متوقع في موازنة 2017 يبلغ 18.3 مليار دولار، نتيجة ارتفاع نفقاته الجارية لإعادة إعمار المناطق المحررة، واستمرار الإنفاق على العمليات الأمنية لمواجهة تنظيم “الدولة”، وتراجع أسعار النفط الخام.