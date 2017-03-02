رئيس جنوب السودان يعلن يوماً وطنياً للصلاة من أجل السلام

جوبا - الأناضول – طالب رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، جميع مواطنى بلاده بالخروج للساحات العامة يوم 10 مارس/آذار الجاري، للصلاة “من أجل السلام والتسامح”، فيما أطلق عليه اليوم الوطنى للصلاة .

وقال سلفاكير في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، الخميس، : “كقائد لكم وراعى للحوار الوطنى أدعوكم إلى الخروج فى جميع الولايات للصلاة من أجل السلام والتسامح والغفران فى بلادنا، لقد آن الأوان أن نعود إلى الرب ونسأله الرحمة والغفران و البركة، نريد أن نتقرب الى الله من خلال الصلاة”.

وناشد جميع مواطني جنوب السودان، المقيمين خارج البلاد، بإقامة صلوات مشابهة فى نفس اليوم.

وأردف بالقول :”نريد ان نبدأ صفحة جديدة فى العلاقات بيننا كمواطنين وكأمة”.

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، أعلن سلفاكير أمام البرلمان القومى، عن مبادرة للحوار الوطنى بين كافة الأطراف السياسية فى البلاد لوضع حد للعنف المتصاعد ولتوحيد جميع المكونات الاجتماعية فى الدولة الوليدة وبناء الدولة القومية الآمنة و المستقرة.

يشار إلى أن قتالاً اندلع بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة في جنوب السودان، منتصف ديسمبر/كانون الأول 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس/آب 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل/نيسان 2016.

ورغم الاتفاق استمرت الاشتباكات المتقطعة في أنحاء البلاد.