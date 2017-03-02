الرئيس الكولومبي: تخلي “فارك” عن السلاح يبدأ اليوم

بوغوتا - الأناضول – قال الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس، إن عملية تخلي عناصر القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) عن السلاح، ستبدأ بشكل فعلي الخميس.

وأضاف سانتوس في تصريحات مساء الأربعاء، في العاصمة بوغوتا، إن الحرب التي كانت تعرف بأنها “مصنع لإنتاج الضحايا” انتهت، وإن البلاد تمر بأهدأ أيامها منذ 40 عاماً.

وأكد سانتوس أن النزاع الذي استمر أكثر من نصف قرن بين الجيش الكولومبي وعناصر فارك انتهى على الرغم من أن بعض المجموعات لم تستوعب ذلك بعد.

ولم يصدر تصريح عن بعثة الأمم المتحدة في كولومبيا، حول عملية التخلي عن السلاح التي من المنتظر أن تبدأ اليوم.

وكانت فارك قالت في وقت سابق إن الـ 26 نقطة التي تم تحديدها لتجمع أعضاء المنظمة وتسليم السلاح، ليست مجهزة كما هو متفق عليه سابقا، كما قالت بعثة الأمم المتحدة في كولومبيا أن مراكز تجمع عناصر فارك لا زالت تفتقر الى كثير من الاحتياجات الأساسية، وأن بعض نقاط تخزين السلاح ليست مُجهزة.

ويعود الصراع في كولومبيا إلى عام 1950؛ عندما هرب العديد من الثوار الكولومبيين الليبراليين والشيوعيين من هجمات العسكريين التابعين للسلطات الحكومية إلى المناطق الشرقية غير المأهولة، وأعلنوا إقامة دولة مستقلة لهم بعيداً عن “ظلم الطبقة الحاكمة البرجوازية”.

وفي عام 1966، أعلنت قوات “فارك” عن نفسها رسميًا، واستمرت مواجهاتها المسلحة مع الجيش الكولومبي حتى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 24 نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

وأسفر الصراع المسلح بين الجانبين، عن مقتل 300 ألف شخص، وتشريد نحو 6.5 ملايين مواطن، وفق تقديرات رسمية.