سلطان عُمان يعين أحد المرشحين لخلافته نائباً لرئيس الوزراء

عمان - الأناضول – أصدر سلطان عمان قابوس بن سعيد، مرسوماً بتعيين ممثله الخاص أسعد بن طارق آل سعيد، نائباً لرئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي.

وبث تلفزيون سلطنة عمان الرسمي نص المرسوم الذي جاء فيه أن السلطان قرر “تعيين أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد، نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي وممثلاً خاصاً للسلطان”.

وجاء في المرسوم أن التعيين أتى “بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة”.

ويتولى السلطان قابوس رئاسة الوزراء بنفسه، ويعد أسعد (63 عاماً) هو ثاني نائب لرئيس الوزراء (وهو المنصب الذي تولاه السلطان قابوس بنفسه)، بعد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان.

وأسعد هو ابن عم السلطان وممثله الخاص منذ عام 2002، ويعد أحد المرشحين لخلافة قابوس ( 77 عاماً) ، الذي أصبح قليل الظهور علناً، منذ عودته من رحلته العلاجية في أبريل/نيسان الماضي.

وعلى خلاف نظرائه من حكام منطقة الخليج العربي، فإن السلطان قابوس لم يسمِّ وريثاً للعرش، وليس له أبناء ولا أشقاء.